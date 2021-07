Hogyan kell fertőtleníteni a sebet?

Kisebb konyhai vagy kerti balesetek bárkivel megeshetnek: megvághatjuk, megszúrhatjuk, megégethetjük magunkat. Sajnos azonban sokan nem veszik komolyan az apró sebeket, és gyakran éppen a legfontosabb lépés marad ki: a fertőtlenítés.

Miért fontos a sebfertőtlenítés?

Bőrünk az elsődleges pajzsunk a különböző kórokozók ellen. Amikor megsérülünk, akkor ezen a védelmen rés keletkezik, tehát szabad lesz az út a vírusok, baktériumok, gombák és paraziták előtt. Épp ezért egy apró sérülés is képes óriási bajt okozni, ha elhanyagoljuk.

A sebkezelés első lépése a seb alapos megtisztítása. Fotó: Getty Images

Testünk egyébként csodálatosan működik, ugyanis a sérülést követően szinte azonnal hozzálát, hogy meggyógyítsa magát: az érintett területen fokozódik a vérkeringés, valamint felgyorsul az új sejtek képződése is. Ebbe a regeneráló folyamatba azonban szemtelenül beleszólhatnak a külső betolakodók: a seb elfertőződése lelassítja a gyógyulást, a kórokozók pedig egy idő után a véráramunkba is bejuthatnak, így a test többi részében is problémát okozhatnak. A hívatlan vendégeket tehát érdemes inkább távol tartani, ezt pedig a sérülés helyének lefertőtlenítésével tehetjük meg.

Hogyan és mivel fertőtlenítsünk?

Első lépésként mossuk le a sebet langyos csapvízzel, hogy eltávolítsuk a területről a szennyeződéseket. Ezt követően jöhet a fertőtlenítés, hogy biztosan minden koszt és kórokozót száműzzünk. Ennél a pontnál fontos kiemelni, hogy nem elég csupán a seb környékét letisztítani és fertőtleníteni, hanem magát a sebet is le kell kezelnünk. Egyes fertőtlenítőket azonban nem szabad közvetlenül a sérülés helyén alkalmazni, ezért jól nézzük meg vásárlás előtt, hogy mit választunk. Azok a termékek a legpraktikusabbak, amelyekkel a sebalapot és a széleket egyaránt fertőtleníthetjük.

Régen a sebfertőtlenítésről rögtön mindenkinek a jód vagy az alkohol jutott eszébe. Bár ma már szélesebb a sebfertőtlenítő szerek palettája, inkább olyan, többkomponensű terméket javasolt választani, ami nemcsak az elfertőződés megakadályozására, hanem a hámosodás és a sebgyógyulás elősegítésére is alkalmas.

A tisztítás és a fertőtlenítés után viszont még nem dőlhetünk hátra, hiszen a sebet le is kell fedni. Erre azért van szükség, hogy megakadályozzuk a felülfertőződést, az újbóli sérülést és a var felszakadását. A sebekre mindig steril kötszert tegyünk, a vattát és a gézlapot pedig inkább felejtsük el, ahogy a hintőport és a zsíros kenőcsöket is. Végül, de nem utolsósorban érdemes megjegyezni, hogy ha követtük a fenti leírást, de ennek ellenére pár nappal később is fáj a seb, illetve bőrpírt, erős viszketést és bő váladékozást észlelünk, akkor mindenképpen forduljunk orvoshoz.

A cikk a Bayer Hungária Kft. felkeresésre készült.