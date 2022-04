Hamis igazolásokkal segített elkerülni a börtönt egy orvos

Egy 63 éves doktornő 2017 és 2020 között egyik ügyfelének legalább ötször, alkalmanként 200 ezer forintért cserébe - valós tünetek nélkül - hamis kórjelentést állított ki, amely alapján a páciensnek nem kellett büntetés-végrehajtási intézetbe mennie. Ugyanez az ember a bírósághoz benyújtott halasztási kérelmek alátámasztásáért kiállított orvosi igazolásokért is fizetett neki, 500 ezer forintot.

Az orvost vélhetően börtönbe vonulást halasztó elítéltek pénzelték. Fotó: MTI/Mihádák Zoltán

Több tízmilliót kereshetett így

Volt, akinek több százezer forintos mobiltelefonért, illetve 200 ezer forintért azért állított ki igazolást, hogy ne kelljen a bírósági tárgyalásán megjelennie. A rendőrök jelenleg tizenegy olyan emberről is tudnak, akik rendszeresen fizettek 25 ezer forintot az orvosnak, hogy kórházi ápoltként szerepeljenek. Volt, aki tízszer is élt a lehetőséggel, így ezekből az esetekből egymillió forintot szerzett az orvos, aki a szintén orvos végzettségű férjének is segített: egy állítólagos egészségügyi tudományos kutatás címén azt intézte el, hogy reintegrációs őrizetét lakóhelyén túl Veszprém megyére is kiterjessze a bíróság, tekintve, hogy jachtjuk Balatonfüreden horgonyzott.

Az orvost egyébként 2021 nyarán vesztegetés elfogadása miatt már gyanúsítottként kihallgatták, és hónapok óta tartott ellene a nyomozás, amely a bűncselekmény üzletszerűségét igazolta. A Pest megyei gazdaságvédelmi nyomozók információi szerint a doktornő és társa ténykedése azonban nem 2017-ben, hanem évekkel azelőtt kezdődhetett, így a jövőben bővülhet az esetek száma, valamint több tízmillió forintra gyarapodhat az illegális bevétel összege - tudatták.

A nőt kedden fogták el, amikor a rendőrök bűnügyi technikusokkal egy fővárosi és két Pest megyei címen házkutatást végeztek. A doktornő fővárosi otthonában a rendőrök telekommunikációs eszközöket, iratokat, banki iratokat, betegdokumentációs feljegyzéseket, valamint két személygépkocsit, társa lakásán pedig telefonokat, adathordozókat és 5,4 millió forintot foglaltak le. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság gazdaságvédelmi osztálya az orvos ellen üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást és kezdeményezte a letartóztatását, amellyel az ügyészség is egyetértett.

Kollégája segített a csalásban

Az orvosnak egyébként segítsége is volt. A hamis orvosi igazolásokat igénylők a doktornő 51 éves munkatársát keresték meg előzetesen, aki kérdéseivel felmérte az esetleges alapbetegségeket, mivel azok hiánya felnyomta az árat. A férfi "beárazta" a pácienseket, majd összehozta a találkozókat, amelyekért alkalmanként 5-20 ezer forintot kapott.