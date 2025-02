Gene Hackman halála: napokkal korábban halhattak meg feleségével

Mi is megírtuk, hogy holtan találták Gene Hackmant és feleségét, Betsy Arakawát, valamint kutyájukat új-mexikói otthonukban.

Adan Mendoza Santa Fe megyei seriff a Santa Fe New Mexican című helyi lapnak azt mondta, hogy semmi nem utal idegenkezűségre. A hatóságok csütörtöki közleménye megerősítette, hogy a nyomozás nem talált bűncselekményre, lövésre vagy más sérülésre utaló jeleket. Ugyanakkor a helyi gázszolgáltató céget is bevonták a vizsgálatba, ami arra utal, hogy a nyomozás során felmerült a szén-monoxid-mérgezés lehetősége is. A seriff hivatalát egy szomszéd hívta a helyszínre, aki aggódott a házaspárért.

Gene Hackman egy dedikáláson 2000-ben. Fotó: Getty Images

Szerdán kora délután szálltak ki, hogy ellenőrizzék, jól vannak-e, de Hackmant, feleségét és kutyájukat is holtan találták. A házkutatásról készült dokumentum megállapította, hogy a házaspár és a kutyájuk már legalább egy napja halott volt, és a ház különböző helyiségeiben találták meg őket. A hatóságok nem közölték, hogyan haltak meg, és hangsúlyozták, hogy a nyomozás még folyamatban van.