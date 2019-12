Ezt tegyük, ha túlettük magunkat

A népi bölcsesség szerint a teli has rossz tanácsadó. Az egészségünk szempontjából biztosan, mert a szervezet az emésztésre összpontosítja az erőforrásait, s az agy azt súgja, hogy "most nyugi". De a tudatos énünknek, ha jót akarunk magunknak, felül kell írnia a zsigeri üzeneteket.

Séta közvetlenül étkezés után

Az ünnepek közeledtével már hajlamosak vagyunk egyre többet enni, amit csúcsra viszünk karácsonykor. De nem csak a gyomrunkat érdemes felkészíteni, hanem az eszünket is. A legtöbben azt gondolják, hogy egy évben egyszer belefér, ha többször is degeszre esszük magunkat, s ezt egyébként sem lehet elkerülni a nálunk dívó (egyébként a világon sokfelé igen hasonlatos) szokások miatt.

Decemberben hajlamosak vagyunk jobban elengedni magunkat

Azaz a túlevés programozott esemény az év végén. Sokan az egész éves fáradság jutalmaként a lakomázást azzal koronázzák meg, hogy az étkezés után elheverednek, ejtőznek, emésztenek. Pedig valószínűleg ez a legrosszabb dolog, amit ilyenkor tenni lehet, állítják a belgyógyászok. Sőt azt javasolják, hogy étkezés után aktívnak kell maradni, egyenesen szükség van egy 10 perces sétára, s később is függőlegesen kell maradni, hogy a szervezet működése amennyire lehet, egyensúlyban maradjon. Tanulmányok azt is kimutatták, hogy egy közvetlenül étkezés után megejtett félórás séta segít szabályozni a vércukorszint nagy étkezés utáni kiugrását. Az étkezés utáni azonnali séta azért fontos - ezt is sikerült kutatásokkal igazolni -, mert jobban segít a fogyásban, mintha egy órával később állnánk neki a gyaloglásnak.

Igyon sok vizet!

A sétából való visszatérés után arra kell fókuszálni, hogy megkönnyítsük az emésztést. Ellent kell állni az alkohol kísértésének, és igyunk helyette sok vizet. A gasztroenterológusok szerint az ivóvíz azért is fontos, mert kifejezetten segít lebontani a cukrot és húst. Kivéve, ha valakinek húgyhólyag vagy a prosztata problémái vannak, állandóan iszogatni kell egy kevés vizet, és ébredés után is ez lehet az első dolog, amit megteszünk.

Vegyen be probiotikumot!

A nehéz és nagy mennyiségű étel elfogyasztása után nem érdemes gyomorerősítő készítményeket, vagy méregtelenítő gyógyteákat magunkba dönteni, mert ezek leginkább tényleg csak hashajtásra jók, annak minden kellemetlenségével együtt. Ehelyett inkább olyan recept nélkül is beszerezhető probiotikus készítményeket kell alkalmazni, amelyek megtámogatják az emésztést, s a "jó" baktériumok egyensúlyba hozzák a bélflórát.

Egy reggeli edzés mindent visz

Ez elsőre borzasztóan hangzik, hiszen ki akarná egy nagy lakomázás után másnap a testét kondigépeken gyötörni, vagy nyakába venni az utcát, parkot az év más időszakában is fárasztó kocogásra. Pedig a reggeli tréning nagyon hatékonyan segít elégetni az előző nap lenyomott kalóriákat. Nem kell nagyon keményen dolgozni, csak éppen annyira, hogy a fittség megmaradjon. Egyébként pedig a heti 3-5 napon folytatott kardioedzés és néhány erősítő tréning már nagyon kielégítő.

Reggel ne a maradékok levadászása legyen a főtevékenység

Az előző napi "nagy zabálás" után másnap sokan egyáltalán nem kívánják a reggelit, de ha mégis ennének valamit, az nagyon könnyű legyen. A sovány fehérje, a rostok és az összetett szénhidrátok, illetve az egészséges (alacsony káros koleszterin tartalmú) zsírok, olajok fogyasztása a javallott.