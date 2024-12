Ezek a leggyakoribb veszélyek a karácsonyi vásárokban

A karácsonyi vásárokon kiemelt erőkkel vannak jelen egyenruhás járőrök, ugyanakkor a tömegben ott vannak civil ruhás rendőrök is, akik nagy tapasztalatot szereztek már zsebtolvajok kiszűrésében, elfogásában. Ezt támasztja alá az is, hogy hasonló külföldi rendezvényekre is rendszeresen meghívják a budapesti rendőröket – közölte a BRFK keddi sajtótájékoztatóján a fővárosi Vörösmarty téren Nagy-Kovács Dávid, a BRFK zseblopási alosztályának vezetője.

Az őrnagy azt tanácsolta a vásárokra látogatóknak, hogy táskáikat ne a hátukon vagy az oldalukon viseljék, hanem elöl, és a könnyen hozzáférhető zsebeket védjék a kezükkel. Nagy-Kovács Dávid felhívta a figyelmet arra is, hogy ha valakit mégis megkárosítanának a tolvajok, ellopják bankkártyáját, azonnal értesítse a bankját. Ugyanilyen fontos, hogy a sértettek azonnal vegyék fel a kapcsolatot a rendőrséggel is, mert így van a legnagyobb esélye annak, hogy a bűnözők elfogása mellett értékeiket is visszaszerezhessék.

Az őrnagy ezenkívül azt javasolja, hogy készpénz helyett inkább digitális eszközökkel fizessünk az árusoknál, de utóbbiakra is fokozottan vigyázni kell. A rendőrség tapasztalatai szerint manapság is sokan tartják a PIN-kódjukat tartalmazó cetlit a bankkártyájuk mellett, ami jelentősen megkönnyíti a tolvajok dolgát.

Borítókép: MTI/Lakatos Péter