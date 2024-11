Ebben az országban annak fizet az állam, aki nem szül

Derült vagy fátyolfelhős, napos idő várható, elsősorban az északkeleti megyékben lehet időszakosan több a felhő. Csapadék nem lesz. Az északnyugati szelet az Észak-Dunántúlon időnként élénk lökések kísérik, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet jobbára 10 és 15 fok között alakul, de északkeleten ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Késő estére -2 és +7 fok közé hűl le a levegő. Most olyan összetett a légköri helyzet, hogy a hideg, és a melegfrontra érzékenyek szervezetét is megterhelheti az időjárás.