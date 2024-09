Cukorkával csalták el a hatéves fiút, 73 évvel később találtak rá

Armando Luis Albinot hatéves korában rabolták el, amikor tízéves testvérével egy parkban játszott. A Puerto Rico-i születésű fiút most, 79 évesen találták meg – tudta meg a The Sun.

Cukorkával csalták ki a parkból. Fotó: Getty Images

Néhány év után feladták a keresést

Luis-t 1951. február 21-én a kaliforniai West Oakland parkjából rabolta el egy nő, aki cukorkát ígért neki. A rendőrség a parti őrséggel és katonákkal együtt fésülte át a környéket, Rogert, a testvérét többször is kihallgatták, és váltig állította, hogy öccsét egy fejkendős nő rabolta el. Segítségül az FBI-t is bevonták, de az ügy idővel kihűlt és végül nem folytatták a keresést. Mint utóbb kiderült: a fiút repülővel az Egyesült Államok túlsó felére, a keleti partra vitték, ahol egy New York-i házaspár saját gyermekeként nevelte fel.

Luis édesanyja egész életében azt mondogatta: a fia biztosan él és mindvégig reménykedett abban, hogy még láthatja. Sajnos ez nem valósulhatott meg, 2005-ben, 92 éves korában ugyanis meghalt, anélkül, hogy valaha is megtudta volna, mi lett a fiával. Hiába a rengeteg nyomozás, áttörést csak 2024-ben értek el az ügyben, amikor Luis unokahúga elhatározta: felkutatja rég elveszett nagybátyját. A 63 éves Alida Alequinnek végül az Igazságügyi Minisztérium, az FBI és a helyi rendőrség segítségével sikerült összeraknia a bizonyítékokat.

Luisnak mozgalmas élete volt, miután elszakították a családjától: tűzoltó volt, és két alkalommal is szolgált Vietnamban a tengerészgyalogságnál. Időközben apa és nagyapa is lett. Bár Luis még nem beszélt a médiának, néhány részletre azért emlékszik a fogságából.

Luis bátyja nem sokkal a találkozásukat követően halt meg rákban. „Azt hiszem, boldogan halt meg. Megbékélt magával, tudván, hogy a testvére megvan. Jó hogy ezt megtehettem érte és békét hozhattam neki” – mondta a lánya, Alida, aki Luis megtalálásában tevékeny szerepet vállalt.