A How to Save the Amazon: Ask the People Who Know című könyv a Manilla Kiadó gondozásában jelenik meg. Dom Phillips csak a könyv feléig jutott meggyilkolása előtt; a mű befejezése adománygyűjtéssel valósul meg.

Phillips szabadúszó újságíró volt, aki egyebek között a The Guardiannak és a The Washington Postnak is írt cikkeket. A riportert az őslakosok ügyeinek szakértőjével, Bruno Pereirával együtt 2022 nyarán ölték meg a brazíliai-perui határ közelében. A brazil rendőrség szerint egy helyi banda feltételezett vezetője tervelte ki a gyilkosságokat, mert Pereira veszélyt jelentett az illegális halászati tevékenységre. Az ügyben négy ember ellen emeltek vádat.

Dom Phillips Brazíliában 2015-ben. Fotó: Getty Images.

Többek között a New Yorkernek író Jon Lee Anderson, a The Guardiannek dolgozó Tom Phillips és Jonathan Watts, valamint az Intercept Brasil elnöke, Andrew Fishman és brazil írók is segítenek a könyv befejezésében. A hiányzó fejezeteket Dom Phillips jegyzetei és interjúátiratai, illetve saját helyszíni kutatómunkájuk alapján állítják össze.

"Dom az életét adta ezért a könyvért" - mondta Watts. "Az a legkevesebb, hogy befejezzük a munkát, amelynek élete utolsó részét szentelte. Lehet, hogy már nincs köztünk, de nem fogják elhallgattatni" - tette hozzá.

Eközben Phillips özvegye, Alessandra Sampaio egy férjéről elnevezett civil szervezetet hozott létre az esőerdők védelméért. A Dom Phillips Intézet az erdő népeinek segítségével szeretné megtalálni a módját Amazónia védelmének.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!