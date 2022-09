A majomhimlő bőrre gyakorolt ​​hatását (a kiütéseket) és az influenzaszerű tüneteket már alaposan dokumentálták az elmúlt hónapokban, amikor a fertőzés világszerte terjedni kezdett. Kevesen vizsgálták ugyanakkor a vírus hatására kialakuló neurológiai és pszichiátriai problémákat. A Queen Mary University of London kutatói egy friss tanulmányukban hívták fel a figyelmet arra, hogy a fertőzöttek egy kis hányadánál komoly neurológiai panaszok is jelentkezhetnek – írja a The Conversation.

Súlyos tünetek is kialakulhatnak

A majomhimlővel egy víruscsaládba tartozó fekete himlő (amit egy grandiózus vakcinázási kampánynak köszönhetően sikerült teljesen legyőzni az emberiségnek 1980-ban) kapcsán lejegyeztek már korábban bizonyos neurológiai tüneteket. Az egyetem kutatója, James Brunton Badenoch ezért arra kereste a választ, hogy a majomhimlőben szenvedőknél is kialakulhatnak-e efféle panaszok.

Komoly neurológiai panaszokat is kiválthat a vírus. Fotó: Getty Images

A korábbi betegek adatait elemezve kiderült, hogy a majomhimlőben szenvedők egy kisebb hányadánál (2-3 százalékuk) súlyos panaszok jelentkeztek, többek között neurológiai problémákat is diagnosztizáltak náluk. Egyes esetekben görcsrohamokat és agyvelőgyulladást is kiváltott a betegeknél a vírus. Nagyjából ugyanilyen arányban azonosítottak a betegeknél zavartságot is, illetve a súlyos tüneteknél jóval gyakoribb volt a fáradtság, izomfájdalom és fejfájás.

A kutatók is kiemelték ugyanakkor, hogy a vizsgálat viszonylag kisszámú betegen történt, és főként a most kialakult járványt megelőző, Nyugat-Afrikából származó adatokra támaszkodtak. Emiatt, bár sikerült a neurológiai tüneteket azonosítani a betegeknél, nem tudják egyértelműen bizonyítani, hogy azok a vírus hatására alakultak ki. Emiatt a szakember szerint további vizsgálatokra lesz szükség, hogy a majomhimlő idegrendszerre gyakorolt hatásairól tisztább képet kaphassanak.

