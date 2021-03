Fotók: itthon továbbra is oltanak az oxfordi vakcinával

Az utóbbi napokban nagy port kavartak az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem közös fejlesztésű koronavírus-vakcinája körüli történések. Sorra jöttek ugyanis a bejelentések, hogy bizonyos országok felfüggesztik az oltóanyag használatát vérrögképződés kockázata miatt. Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) azonban továbbra is meg van győződve a vakcina előnyeiről, és nyilatkozatuk szerint nincs arra utaló jel, hogy vérrögképződéses esetek valóban összefüggenek a védőoltás beadásával.

Itthon is központi kérdés lett

Mivel az oltóanyaggal Magyarországon időseket és krónikus betegeket is oltanak a COVID-19 ellen, természetes, hogy itthon is központi kérdés lett, vajon folytatják-e a vakcina alkalmazását. Ezzel kapcsolatban az operatív törzs tagjai már több ízben megerősítették, hogy az EMA álláspontját tartják mérvadónak. Így amíg az ügynökség szerint biztonságosan használható a vakcina, addig Magyarország nem tartja indokoltnak, hogy ne oltson vele - jelezték.

Itthon tehát továbbra is oltanak az AstraZeneca-féle vakcinával, a mai napon az utánpótlásokat is elkezdték kiszállítani. A folyamatba az alábbi fotó-összefoglaló nyújt bepillantást. Mészáros János, Mónus Márton, Ujvári Sándor, Balázs Attila, Vajda János és Varga György képeiből válogattunk.

Varga Jánosnét Székely Éva körzeti ápolónő oltotta be kedden, Hoksári László háziorvos szolnoki rendelőjében. Fotó: MTI/Mészáros János

Így néznek ki az oltáshoz előkészített AstraZeneca-vakcinák Hoksári. Fotó: MTI/Mészáros János

Ilyés Tamás is megkapta tegnap az AstraZeneca-oltás első adagját. Fotó: MTI/Mészáros János

Magyarországon még nem volt példa rá

Az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett, úgynevezett oxfordi vakcináról Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa úgy nyilatkozott a közmédiának, hogy Magyarországon egyelőre nem volt olyan adat, amely alátámasztotta volna a vérrögképződési kockázatot. Felhívta a figyelmet azonban arra, hogy a védelmi intézkedéseket az oltás beadása után is be kell tartani, hiszen néhány százalékban előfordulhat, hogy a beoltott ember is megfertőződik.

A fővárosi kormányhivatal munkatársai csomagolták ki a szerdán érkezett, injekciós tűket tartalmazó dobozt. MTI/Mónus Márton

Az oltóanyagból és a fecskendőkből Kecskemétre, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályára is vittek. Fotó: MTI/Ujvári Sándor

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának udvarán Szabó Tünde megyei tisztifőorvos fogadta a Hungaropharma munkatársát, aki kiszállította az új adagokat. Fotó: MTI/Balázs Attila

Csollák István háziorvos szirmabesenyői rendelőjében oltotta be pácienseit. Fotó: MTI/Vajda János

Fehér Adrienn pedig ikervári rendelőjében várta az oltásra jelentkezőket. Fotó: MTI/Varga György

Itthon egyébként már csaknem 1,4 millió személyt oltottak be a koronavírus ellen, 406746-an pedig már a második dózist is megkapták. Az oltási program rendben, ütemezetten zajlik, Magyarország már a második helyen áll az uniós átoltottsági ranglistán. A védőoltás ingyenes és önkéntes, de csak az kapja meg, aki regisztrál.

