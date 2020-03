A véradás nem koronavírusteszt

A koronavírus, ahogy az élet minden más területére, úgy a vérellátásra is veszélyt jelent. Attól azonban nem kell tartanunk, hogy a vírus a vérátömlesztések során megfertőzheti a betegeket. Az új típusú koronavírus ugyanis cseppfertőzéssel terjed, vérrel nem adható tovább - emeli ki közleményében az OVSZ.

A véradás célja, hogy életeket mentsünk - ne egészségügyi szűrésként tekintsünk rá!

Fotó: Getty Images

Így lesz biztonságos a véradás

Ahogy már korábban megírtuk, a véradás az általános megelőző intézkedések betartásával biztonságos, ezért a véradások lebonyolítása nem jelent fokozott kockázatot a koronavírus szempontjából. Az OVSZ szerint a bevezetett korlátozásokra azért van szükség, hogy megóvják a véradásokon részt vevő véradók, valamint a dolgozók egészségét. Fontos azonban kiemelni, hogy a véradásokon nem történik koronavírus-szűrés. "Kérjük, hogy ezzel a szándékkal senki ne jelentkezzen véradásra" - hangsúlyozza a vérellátó szolgálat.

Most is kell a vér

Koronavírus: a gyerekeket enyhébben fertőzi - olvassa el a részleteket!

A koronavírus-járvány ideje alatt is szükség van a vérkészítményekre, elsődlegesen a sürgősségi ellátáshoz - különösen a gyermekgyógyászat, a szülészet, a szívsebészet, az onkológia, a hematológia és a transzplantáció területeire. "A véradás azon tevékenységek közé tartozik, amely nem szüntethető be a jelenlegi pandémiás időszak alatt sem, ezért továbbra is számítunk az egészséges lakosság segítségére" - olvasható a közleményben.

A koronavírus elleni védekezés jegyében bevezetett óvintézkedések miatt folyamatosan módosítják, illetve lemondják a külső helyszínekre szervezett véradásokat. Ezért indulás előtt érdemes tájékozódni a friss információkról a véradó eseményekkel kapcsolatban itt vagy itt.

A maradj otthon azt jelenti, hogy maradj otthon, mit nem lehet ezen érteni? - olvassa el társportálunk, az nlc.hu véleménycikkét a témával kapcsolatban!