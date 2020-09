A mentőknél ennyi koronavírus-fertőzött van

Koronavírus: ilyen egy nap a sürgősségin Egy, a sürgősségi osztályon is dolgozó mentős elmeséli, milyen védőfelszerelésben - teljes testet védő overallban, szemüvegben, maszkban és arcot védő plexiüvegben - ledolgozni 12 órát a koronavírus-járvány idején. Részletek itt.

Mint azt Csató Gábor az InfoRádió Aréna című műsorában elárulta, naponta kb. 3500-4000 koronavírustesztelési igény érkezik a mentőszolgálathoz, ami nagyjából ugyanennyi helyszínt is jelent. "A mintavételezést egészségügyi dolgozók végzik, ők rendelkeznek az ehhez szükséges anatómiai és élettani tudással, de nekik is tartunk egy rövid bemutatót, és átbeszéljük velük azt, miként kell venni ezeket a mintákat. Tavasszal készítettünk erről egy videót is, amit feltöltöttünk a YouTube-csatornánkra, hogy akár a betegek is láthassák, hogyan zajlik a mintavétel" - magyarázta a szakember, aki hozzátette: Budapesten és a közép-magyarországi régióban kell a legtöbbet tesztelni.

A mintavételi igénytől a laboratóriumi elemzésig

Kérdésre válaszolva elmondta, mintavételi megrendelés kétféle úton érkezhet hozzájuk: vagy az érintett beteg háziorvosától, vagy pedig a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) szakemberei rendelik el a járványügyi kutatás során képbe került személyek szűrését. Azt, hogy hová és mikor induljanak, a beteg, illetve kontaktszemélyek pontos személyi, illetve egészségügyi adatainak ismeretében határozzák meg. Ez függ természetesen a tünetek és a panaszok súlyosságától és attól is, hogy területileg hol keletkezett a mintavételi igény. Ha mindezek alapján kialakult egy nagyjából húszfős mintavételi kör, az egységek a COVID-mentőállomásokon felvehetik a szükséges eszközöket.

Ezután felveszik a kapcsolatot az adott beteggel, illetve kontaktszeméllyel, és megbeszélik vele, hogy nagyjából 2-4 órán belül érkeznek hozzá. Ez különösen fontos, mert 3-4 órával a mintavétel előtt sem inni, sem enni nem szabad, hiszen csak így lesz megfelelő mennyiségű és minőségű sejt az orrban, illetve szájgaratban. A nap folyamán összegyűlt mintákat aztán eljuttatják a kijelölt laboratóriumokba, ahol elvégzik a szükséges vizsgálatokat. A címek ki- és elosztása egyelőre papíralapú, de hetekkel ezelőtt elindult egy fejlesztés, amely teljes egészében digitalizálja majd a folyamatot.

Nagy teher van a mentőkön a koronavírus-járvány második hulláma miatt. Fotó: MTI/Mónus Márton

15 mentős koronavírus-pozitív

Csató Gábor szólt arról is, hogy bár jelenleg a mintavételi igény feldolgozásától számított legfeljebb 24-48 órán belül elvégzik a tesztelést, tekintettel a növekvő igényekre, ez a jövőben akár két-három napra is kitolódhat. "Ameddig szükséges, addig bővítjük a kapacitásokat. Az jelenthet majd akadályt, ha a mentőszolgálat bajtársai közül is mind többen megbetegednek, vagy kerülnének karanténba" - így az OMSZ főigazgatója.

A vírus magyarországi felbukkanása óta egyébként ötvenen betegedtek meg a mentőknél, de senki sem került kórházba, és túlnyomó többségük már vissza is állt a napi munkába. Ma 15 mentődolgozó koronavírus-pozitív, állapotuk napról napra változik. Csató ezzel kapcsolatban aláhúzta: legalább 30-40 munkatárs a kontaktkutatások miatt jelenleg is karanténban van.

A védőfelszerelések rendszeres cseréjére kiemelten figyelnek

A védőfelszerelésekről úgy nyilatkozott Csató Gábor, hogy pótlásuk folyamatos. Ha aeroszolképződéssel járó beavatkozást végeznek, olyan speciális maszkokat használnak, amelyek FFP2- vagy FFP3-védettséget nyújtanak. De a normál napi működésük során is kötelező mindenkinek legalább sebészi maszkot, gumikesztyűt és védőszemüveget viselnie minden betegellátás során. A napi védekezésük másik területét az úgynevezett mentesítő zónáik képezik, ahol a normál mentőállomásaiktól függetlenül tudják fertőtleníteni és feltölteni azokat a mintavételi autókat, melyekkel koronavírus-gyanús vagy fertőzött személyek találkozhatnak.

A mentősök akár betegenként is cserélhetik a maszkokat, de ha úgynevezett kontamináció volt, tehát ha akár a cseppel vagy aeroszollal találkozott a védőfelszerelés, akkor a mentődolgozó két mintavétel között is le tudja cserélni az eszközöket. Ha védőpajzs van valakin, akkor azt nem kell minden ellátásnál lecserélni, elegendő a fertőtlenítése.

Heroikus munkát végeznek

Csató Gábor úgy gondolja, a járványhelyzetben sok támogatást kaptak a társadalomtól, a lakosság edukációjába befektetett munka kezd megtérülni. "Filmekkel, különböző kampányokkal biztattuk az embereket arra, hogy becsüljék meg, segítsék a mentőszolgálat munkáját. A járvány első hulláma alatt tapasztalt esti tapsolás is azt mutatta, hogy az emberek értékelik a menőszolgálat munkáját. Az lenne jó, ha az egészségügy minden dolgozója továbbra is érezhetné ezt, hiszen mindannyian heroikus munkát végzünk" - szögezte le.

