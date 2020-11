"A maszkviseléssel nem a rendőrnek teszük szívességet"

A koronavírus-járvány második hulláma jelenleg egy intenzív növekedési szakasznál tart. Ezért mindenkinek meg kell értenie, hogy a maszkviseléssel nem a rendőröknek teszünk szívességet, hanem a hatékony védekezés miatt kell különösen fegyelmezettnek lennünk - hangsúlyozta a tisztifőorvos.

A nagyobb településeken már a közterületeken is kötelező maszkot viselni.

A maszk szerepe a védekezésben

A szakember elmondása szerint a maszknak két fontos szerepe is van az új típusú koronavírussal való megfertőződés megakadályozásában. Egyrészt csökkenti a kockázatát annak, hogy a levegőben keringő kórokozó részecskéket belélegezzük, másrészt pedig egy esetleges tünetmentes fertőzött sem juttat nagy mennyiségű fertőző cseppeket a levegőbe, ha maszkot visel. Felhívta a figyelmet arra is, hogy ma már alig van olyan közösség vagy család, ahol még nem lett volna legalább 1 fertőzött, ezért nem tudhatjuk, hogy kiben van már jelen a kórokozó. Az viszont a lappangási idő alatt és tünetmentesen is fertőz.

A védőeszköz kötelezővé tételével tehát a koronavírus terjedésének megfékezése, a fertőzöttek számának csökkentése, valamint az egészségügyi ellátási rendszerre nehezedő nyomás mérséklése a cél. Már naponta 4-5 ezer új esetet regisztrálnak Magyarországon, így mindent meg kell tennünk annak érdekében hogy a járványgörbét ellaposítsuk. Ehhez kapcsolódik az az új szabály is, miszerint már a 10 ezernél több lakosú települések közterületein is kötelezővé vált a maszkviselés.

Este 8-ra haza kell érnünk

A tájékoztatón az is elhangzott, hogy már nem éjféltől, hanem este 8-tól hajnali 5 óráig él az éjszakai kijárási tilalom, este 8-ig tehát mindenkinek haza kell érnie. Természetesen az otthonunk és a munkahelyünk között ebben az időszakban is közlekedhetünk, ilyenkor azonban fel kell mutatnunk egy munkáltatói igazolást. Engedélyezett továbbá az esti kutyasétáltatás is, de csak az állattartó lakhelyének 500 méteres körzetében. Erről Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese beszélt.

