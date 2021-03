Koronavírus: duplán mutálódott variáns bukkant fel

Mahárástrában eddig 206, Újdelhiben pedig 9 mintában azonosították az új koronavírus-mutánst - közölte Szudzsit Kumar Szingh, az ország járványügyi és betegségmegelőzési központjának igazgatója. Az egészségügyi hatóságok szerint azonban ezt az új variánst még nem mutatták ki elég nagy mennyiségben ahhoz, hogy összefüggésbe hozhassák az esetszám megugrásával Mahárástrában, illetve más államokban.

Az új mutánsok már így is óriási kihívások elé állítják a világot. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Mit jelent, hogy duplán mutálódott?

Járványügyi szakértők szerint a "duplán mutálódott" kifejezés arra vonatkozik, hogy az új koronavírus-variáns két korábbi mutáció jegyeit viseli magán. "A duplán mutálódott nem egy tudományos szakkifejezés. Csak egy újabb változatról van szó, amelyet eddig csak Indiában mutattak ki" - mondta Ramanan Laxminarajan járványügyi szakértő.

Nagy bajt okozhatnak a mutánsok

A szakember szerint az még egyelőre nem világos, hogy az újonnan azonosított variáns mennyivel fertőzőbb, illetve halálosabb a korábbiaknál. A brit és a dél-afrikai változat azonban már így is óriási kihívások elé állítja a világot. Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) épp ezért arra figyelmeztetett a napokban, hogy az új, fertőzőbb vírusváltozatok elterjedése miatt nagyon aggasztó a helyzet. A hatóság emellett arra kérte az embereket, hogy továbbra is tartsák be a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozó intézkedéseket.

