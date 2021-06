Koronavírus: a nyári táborok így lesznek biztonságosak

A legfontosabb aranyszabály az, hogy csak egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző gyermek és szervező vehet részt a nyári táborokon - hívta fel a figyelmet a járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi (NNK) járványügyi osztályvezetője. Mint mondta, a felnőtt táborvezetők és segítők mindegyikének rendelkeznie kell védettségi igazolvánnyal. A szakember emellett további ajánlásokat is megfogalmazott, amelyek betartásával megelőzhető, hogy koronavírus-gócponttá váljanak ezek a rendezvények.

Idén is megszervezhetőek a nyári táborok, de csak bizonyos szabályok mellett. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Javaslatok a biztonságos tábor érdekében

A táborszervezőknek Galgóczi Ágnes az javasolja, hogy elsősorban szabadtéri programokban, valamint kis csoportos foglalkozásokban gondolkodjanak. A zsúfoltságot mindenesetben kerülni kell, és kiemelt figyelmet kell fordítani a személyi higiénia betartására és betartatására is, a tábor teljes ideje alatt. Amennyiben bármelyik résztvevőnél felmerül a megfertőződés gyanúja, azonnal el kell különíteni az érintettet, majd értesíteni kell a tábor orvosát, aki megteszi a szükséges lépéseket. Ezekre odafigyelve a szakember szerint nemcsak biztonságos, hanem pihentető és élményekkel teli lehet a koronavírus-járvány idején megszervezett nyári tábor.

Még nem döntöttek a kiskamaszok oltásáról

Ahogy már mi is beszámoltunk róla, a napokban jóváhagyták a 12-15 éves gyerekek számára is a BioNTech és a Pfizer közösen kifejlesztett, koronavírus elleni vakcinájának használatát az Európai Unióban. Ennek előzménye az volt, hogy az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) megvizsgálta az oltóanyagot és arra a következtetésre jutott, hogy az minden 12 évesnél idősebb embernél biztonsággal alkalmazható afertőzésmegelőzésére. Közölték azt is, hogy a jóváhagyást követően a tagállamok saját hatáskörben dönthetnek a vakcina alkalmazásáról a jelzett korosztály esetében. Azóta a szomszédos országok is sorra jelentik be, hogy megkezdik a kiskamaszok oltását is, Magyarországon azonban - György István, az oltási munkacsoport vezetőjének tájékoztatása alapján - még nem született döntés ezzel kapcsolatban.

