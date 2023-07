A főút mellett kellett újraéleszteni egy 34 éves nőt Móron

Farkas Noémi, a Móri Rendőrkapitányság balesethelyszínelője a 81-es főúton járőrözve arra lett figyelmes, hogy az egyik bekötőúton több autó is leállt, azok körül pedig többen is összegyűltek egy csoportban. Rögtön arra gondolt, hogy talán baleset történhetett. „Megálltam én is, kiszálltam az autóból, és kérdeztem, hogy tudok-e segíteni. Amikor közelebb léptem, láttam, hogy egy harminc körüli nő a földön fekszik, és egy férfi – később kiderült, egy hozzátartozója – próbálja újraéleszteni” – árulta el az őrmester a Zsaru magazinnak nyilatkozva.

Azonnal értesítette a tevékenységirányítási központot, kérve, hogy küldjenek mentőt. Korábban már a jelenlévők is hívtak segítséget, amely perceken belül meg is érkezett a helyszínre. Addig is azonban, látva, hogy a hozzátartozója életéért küzdő férfi kezd kifáradni, Farkas Noémi átvette az újraélesztést, és maga folytatta a mellkaskompressziót. Végül a kiérkező mentősök sikeresen stabilizálták a 34 éves nő állapotát, majd kórházba szállították. Eközben az őrmester hívott két újabb rendőri egységet Mórról, hogy irányítsák a forgalmat a 81-es főúton, mert az ilyenkor lelassul: elég sokan lassítanak, bámészkodnak, ami komoly balesetveszélyt okoz.