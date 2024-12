A covidosok és az influenzások száma is megugorhat

Többnyire borult lesz az ég, legfeljebb északkeleten szakadozhat fel, vékonyodhat a felhőzet, ott esetleg elő is bukkanhat a nap. Számottevő csapadék nem lesz. A keleties szél gyenge vagy mérsékelt marad, de estétől Sopronnál a déli irányba forduló szelet már olykor élénk, erős széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 0 és +3 fok között alakul, de azokon az északkeleti tájakon, ahol felszakadozik a felhőzet ennél pár fokkal enyhébb is lehet az idő. Késő estére többnyire -2 és +3 fok közé hűl le a levegő, de a kevésbé felhős északkeleti tájakon pár fokkal hidegebb is lehet. Szombaton várható a következő front.