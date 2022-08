5-10 szörnyű tél várhat Európára

Azonnal be kell fagyasztani az EU-s gázárakat, mert ha nem teszünk semmit, 5-10 szörnyű tele lesz Európának – idézi a hvg.hu cikke Tinne Van der Straeten belga energiaügyi minisztert. A politikus Twitterre kiírt üzenete szerint az elektromos áram árképzését is európai szinten kellene felülvizsgálni, mára ugyanis sokkal kisebb költséggel termelik az áramot, mint amilyen áron értékesítik azt, illetve a gázt.

"Le kell állítani ezt az őrületet"

Az egységes európai ársapka ötletét nem a belga miniszter vetette fel elsőként. Karl Nehammer osztrák kancellár azt javasolta vasárnap, hogy az Európai Unió válassza le az elektromos áram árát a gáz áráról, és vezessen be ársapkát az áramdíjakra. "Le kell állítanunk ezt az őrületet, ami jelenleg az energiapiacokon tombol, és ez csak európai szintű megoldással lehetséges" – fogalmazott a kancellár közleményében. Szerinte a piac a jelenlegi formájában nem fogja már magát korrigálni.

Az energia-veszélyhelyzet miatt 2022. augusztustól Magyarországon is csak az átlagfogyasztásig maradnak érvényben a csökkentett gáz- és áramárak. A változások az ingatlanpiacra is komoly hatással vannak, a megnövekedett rezsiköltségek a régi, nagy alapterületű házakban élők számára jelentik majd a legnagyobb gondot. A szabályok módosítása miatt átalakultak a tervezett korszerűsítési feladatok is, a hőszigetelési munkák elvégzése iránti igények egy hónap alatt megduplázódtak, a napkollektor, a napelemes rendszer telepítése, cseréje iránti kereslet pedig valósággal "felrobbant".