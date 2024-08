10 hasznos tipp a zsebtolvajok ellen

„A nyaralást megkeserítheti egy ellopott pénztárca, telefon utáni hajsza” – olvasható a Zsaru Magazin Facebook-posztjában. A rendőrök 10 hasznos tanácsot is összegyűjtöttek, amelyek betartásával hatékonyan védekezhetsz a zsebtolvajok ellen.

A bűnözők nyáron sem pihennek, így a zsebtolvajok sem mennek szabadságra. Fotó: Getty Images

Mindig legyél éber!

Az igazán profi zsebtolvajok általában csoportban dolgoznak, és már messziről kiszúrják a könnyű prédákat. A legjobb megelőzés, ha fokozottan figyelsz a környezetedre és az értékeidre.

Húzd be a cipzárt!

Mindig figyelj arra, hogy a magaddal hordott táskád zárva legyen. Ha ez a kialakítása miatt nem lehetséges, akkor tartsd magad előtt a táskát, hogy könnyen ráláthass, a kezeddel pedig takard el a nyílását.

A törölköző nem széf!

Hiába takarod le a strandon pokróccal, pólóval vagy törölközővel az értékeidet, ettől még nem kerülnek biztonságba. Egy tapasztalt tolvaj mindenféle feltűnés nélkül elemelheti értéktárgyaidat, amíg te csobbansz egyet – éppen ezért csak a legszükségesebb dolgokat vidd magaddal a tópartra vagy az élményfürdőbe. Ha pedig van rá lehetőséged, vegyél igénybe értékmegőrzőt!

Ne a külső zsebekbe tedd az értékeket!

Az iratait és a pénztárcád igazi főnyereményt jelentenek a zsebtolvajoknak, így ezeket soha ne tartsd könnyen elérhető, külső zsebekben. Lehetőleg olyan válltáskát se használj az értékek tárolására, amelyet könnyen le lehet akasztani vagy tépni rólad. Az sem bölcs dolog továbbá, ha az összes iratod, pénzed, valamint bank- és hitelkártyád is mindig nálad van, ugyanabban a tartóban.

Ne egy helyen tárolj mindent!

Ha nagy összeget tartasz magadnál, nem érdemes egy zsebbe tenned az egészet. Inkább bankjegyekként elosztva, külön-külön zsebekbe tedd el.

Ellenőrizd, mindened megvan-e!

A zsebtolvajok kihasználják a tülekedést és a tömeget. Így ha ilyen közegben vagy – például egy koncerten vagy tömegközlekedési eszközön –, fokozottan vigyázz értékeidre. Ha pedig egy nyugodtabb helyre érsz, azonnal ellenőrizd, mindened megvan-e.

Ne hagyd szem előtt az értékeket!

„Az éttermek, bárok kerthelyiségei a nyári melegben igen népszerű állomásai a városnézésnek, ezzel a tolvajok is tisztában vannak. Az utcafronti asztalon hagyott telefon, pénz- és irattárca, vagy a szék mellé lerakott hátizsák azonban könnyű célpontot jelent az arra portyázó bűnözőknek, akik másodpercek alatt veszik magukhoz értékeinket. Így fontos tanács, hogy ne hagyjunk elöl olyan helyen értéktárgyat, ami az utcáról benyúlva könnyen elérhető” – figyelmeztetettek.

Vigyázz a PIN-kódra!

A rendőrök szerint a bankautomaták környéke is a bűnözők egyik kedvelt „vadászterülete”.

Az automatából felvett pénzt megszerezni éppoly egyszerű, mint kifigyelni a PIN-kódot. A 21. század bűnözői azonban ennél is rafináltabbak, hiszen elektronikus leolvasóeszközök segítségével is képesek adatot lopni. Ha gyanús pénzmozgást tapasztalunk a számlánkon, azonnal zároltassuk azt bankunkkal.”

Biztosítsd be magadat!

Külföldi út előtt mindig érdemes tájékozódnod a konzulátusok honlapjain a célországban uralkodó bűnügyi helyzetről. Érdemes regisztrálni konzuli védelemre is, így a magyar kirendeltségen dolgozó szakemberektől azonnali segítséget kérhetsz – nemcsak lopás, de más szerencsétlen esetén kapcsán is. Jó ötlet továbbá egy olyan utasbiztosítás is, amelynek vagyoni kár esetén is hasznát vehetjük.

Baj esetén hívd a rendőrséget!

Ha megtörtént a baj, azonnal fordulj a rendőrséghez! Semmiképpen se kezdj te magad a nyomozásba! „Az a tolvaj, aki ellopta az értéktárgyainkat, már valószínűleg továbbadta azokat a csoportjához tartozó értékmentőnek. A bűnüldöző szervek itthon és külföldön is mindent elkövetnek annak érdekében, hogy nyomára akadjanak ellopott értékeinknek” – olvasható a Zsaru Magazin bejegyzésében.