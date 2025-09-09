Veszélyes csúszdákat találtak a fogyasztóvédők

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) éves ellenőrzési programjában fontos szerepet kapnak a szórakoztatási célú berendezések, létesítmények, ideiglenes szerkezetek, valamint a szabadidős sporteszközök vizsgálatai. Az idei évben eddig 517 helyszínen összesen 2853 eszközt ellenőrzött a hatóság, ebből 71 helyszínen 336 eszköz nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. A jogsértések miatt 8 millió 350 ezer forint bírságot szabtak ki a kormányhivatalok - közölte keddi közleményében a hatóság.

A hatóság munkatársai tavasszal indították el a nagyszabású ellenőrzéssorozatot, amely kiterjedt az aquaparkok és strandok vízicsúszdáira, a kalandparkok kötélpályáira és mászófalaira, a vidámparki berendezésekre, valamint a fesztiválokon, gyermektáborokban és falunapokon használt szórakoztató eszközökre is. A kültéri fitneszparkokban telepített eszközök ellenőrzése szintén a vizsgálatok részét képezte. Az ellenőrzések kiterjedtek az eszközök adattábláin szereplő jelölésekre, valamint az eszközök megfelelőségi tanúsítványaira, amelyek a szakértők által megállapított biztonságosságot igazolják. Ezek közül kiemelt fontosságú annak feltüntetése, hogy egyszerre hány személy használhatja biztonságosan az adott berendezést vagy sporteszközt.

A hatóság munkatársai aquaparkok és strandok vízicsúszdáit és kalandparkok kötélpályáit is vizsgálták. Fotó: Getty Images

A hatóság vizsgálta továbbá, hogy az üzemeltetők szabályosan vezetik-e az üzemeltetési naplót, amelyben nyomon követhető a berendezés működése, az esetlegesen fellépő hibák és azok javítása. Külön figyelmet kaptak a magasság vagy sebesség szerint a legmagasabb, illetve közepes kockázatú berendezések, ahol a kezelőszemélyzet biztonságos üzemeltetésre vonatkozó képesítési igazolásait is ellenőrizték.

A vizsgálat kiterjedt arra is, hogy az üzemeltetők eleget tettek-e az időszakos műszaki ellenőrzés kötelezettségeinek. A kondiparkok és kültéri fitneszeszközök esetében pedig a kihelyezett információs táblák tartalma is ellenőrzési szempont volt. Augusztus közepéig a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok munkatársai 517 helyszínen összesen 2853 eszközt ellenőriztek. Az eredmények szerint 71 helyszínen (14 százalék) 336 eszköz (12 százalék) nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak.

A szabálytalanságok között szerepelt a hiányzó vagy hibás megfelelőségi tanúsítvány, a helytelenül feltüntetett terhelhetőség, illetve az üzemeltetési naplók hiányos vezetése is. A jogsértések miatt a hatóság 8 350 000 forint bírságot szabott ki, és indokolt esetben megtiltotta az eszközök használatát mindaddig, amíg az üzemeltető nem tette meg a szükséges biztonsági intézkedéseket. Az NKFH és a kormányhivatalok az ősz folyamán folytatják az ellenőrzéseket, külön figyelmet fordítanak a magasabb kockázati besorolású eszközökre, valamint a kültéri kondiparkok és fitneszeszközök biztonságos használatára.