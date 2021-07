Uniós védettségi igazolás: mennyit ér?

Az idei július és augusztus várhatóan erős hónap lesz a hazai belföldi turizmus életében, a Balaton környékén pedig akár rekordok is megdőlhetnek, mind a szállásfoglalások, mind a vendégek tekintetében. A külföldi turisták ettől még hiányoznak az ágazatnak, ezért nyilván jó lenne, ha mielőbb és minél többen tudnának utazni. Ebben a kérdésben az uniós igazolvány megjelenése ugyan segíthet, de csodát azért nem kell várni tőle - mondta Kiss Róbert Richard turisztikai szakértő az InfoRádiónak nyilatkozva.

Az igazolás birtokában is könnyen borulhatnak a tervek. Fotó: Getty Images

Mit kell tudni az uniós igazolásról?

Az uniós koronavírus-igazolás az egész EU-ban egységes megjelenésű, és elérhető papíralapú és digitális változatban is. Nem csak azok kaphatják meg, akiket már beoltottak az új típusú koronavírus ellen, hanem azok is, akik:

friss negatív PCR-teszttel tudják bizonyítani, hogy nem fertőzöttek,

vagy már korábban átestek a fertőzésen, de még van a szervezetükben kimutatható antitest.

Az itthon elérhető uniós védettségi igazolvány egyébként ingyenes, magyar-angol nyelvű, és az oltás időpontját, valamint a vakcina típusát is feltüntetik rajta. Az igazolvány beszerzésétől azonban még nem nyílnak meg egy csapásra a határok, és egyes tagállamokba nem is utazhatunk be akármilyen oltással - figyelmeztetett a szakértő. Abban sincs egyetértés, hogy a szabad utazáshoz elegendő-e az első részoltás, és a gyerekekre vonatkozó szabályokban is vannak eltérések. A turisztikai célú utazásokat tahát az uniós igazolvány sem egyszerűsíti le túlságosan - véli Kiss Róbert Richard.

Könnyen borulhatnak a terveink

A koronavírus-járvány miatt továbbra is egyik napról a másikra borulhatnak az utazási terveink. A turisztikai szakértő egyik ismerősének esetét említette példaként: az érintett egy pénteki napon megvette repülőjegyét következő hétfőre, az adott célországban azonban vasárnap bevezettek egy szigorítást, amely szerint csak negatív PCR-teszttel engedik be a turistákat. Emiatt végül a hétfői utazás elmaradt.

Ez persze nem azt jelenti, hogy egész nyáron nem mehetünk sehova, az alapos felkészülést viszont nem tudjuk megspórolni. Ha külföldi nyaralást tervezünk, akkor továbbra is az a legfontosabb, hogy foglalás és indulás előtt is tájékozódjunk az éppen aktuális szabályokról, hogy ne érhessen minket váratlan meglepetés - tanácsolta a szakértő.

