Koronavírus: így utazhatnak a szomszédba a beoltottak - részletek!

A vasúti nyári menetrend június 19-én, szombaton indul, és a Balaton térségében közlekedő autóbuszjáratok menetrendje is átalakul június 16-tól, így az ország számos pontjáról könnyebben elérhetővé válik a tó a nyári időszakban. Kerékgyártó József kiemelte: elkészült a villamosítás Székesfehérvár és Balatonfüred között, ennek köszönhetően csökken a menetidő, és csendesebb, környezetbarátabb szerelvények közlekedhetnek. A Balaton déli partjára új emeletes KISS motorvonatok is indulnak, és a vidéki nagyvárosokból is kényelmesebben érhető el a tó. Ettől az évtől az éjjeli Bagolyvonatok az északi parton is biztosítják az éjszakába nyúló szórakozás után a vasúti utazás lehetőségét.

Rengetegen utaznak nyáron pihenni, fürdőzni a Balatonhoz. Fotó: Getty Images

A vezérigazgató felhívta a figyelmet, hogy az idei főszezoni időszakban forgalomba állítják az összes kerékpárszállításra alkalmas kocsit, de csúcsidőben megtelhetnek a kerékpáros kapacitások, ezért célszerű előre megváltani a jegyeket. Elmondta azt is, hogy a májusban a szegedi vonatokon bevezetett okosjegyet a nyári forgalomban kiterjesztik a balatoni vonatokra is. A kedvező árú jegyek korlátozott mennyiségben állnak rendelkezésre.

h i r d e t é s

Változások a Volánbusznál

Kameniczky Ákos, a Volánbusz Zrt. forgalmi és kereskedelmi igazgatója hozzátette, hogy a Volánbusz kínálata is jelentősen bővül. Új távolsági autóbuszjáratok indulnak a Balatonhoz például Salgótarjánból, Egerből, Gyöngyösről, Kiskunhalasról, Kiskőrösről, Dunaújvárosból, Paksról és Komlóról. A távolsági járatok mellett változik a tó környékén közlekedő autóbuszjáratok menetrendje, illetve a Balaton térségében a regionális autóbuszjáratok menetrendje is. Hangsúlyozta, hogy az összehangolt menetrend, a megvalósított és a tervezett fejlesztések versenyképessé teszik a közösségi közlekedést az egyéni közlekedéssel szemben.