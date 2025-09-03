Csak rövidebb nyaralást vállaltak a magyarok júliusban

Nem teljesített rosszul a hazai turizmus júliusban, ugyanakkor csökkent a vendégéjszakák száma a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adatai szerint. A vendégek száma összességében 1,9%-kal nőtt, a vendégéjszakáké 1,4%-kal csökkent a turisztikai szálláshelyeken. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 3,9%-kal bővült, a vendégéjszakáké 0,7%-kal mérséklődött 2024 júliusához képest. A vendégek 65%-a érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, ahol a számuk 1,7%-kal emelkedett az előző évihez képest. A magán- és egyéb szálláshelyeken 2,5%-kal több vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban.

A Balatonnál 5,3 százalékkal kisebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma. Fotó: Getty Images

A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Budapest környéke turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (7,8%-kal), a leginkább pedig a Győr–Pannonhalma és a Sopron–Fertő térségben csökkent (egyaránt 9,7%-kal). Budapesten 12%-kal nagyobb, a Balatonnál 5,3%-kal kisebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.