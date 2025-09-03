Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+17° +28°
Hidegfront

Csak rövidebb nyaralást vállaltak a magyarok júliusban

Illés Attila
Szerző Illés Attila

Egy kicsit több magyar ment nyaralni, de kevesebb napra. A Balatonnál is kevesebben szálltak meg, mint egy évvel korábban.

Nem teljesített rosszul a hazai turizmus júliusban, ugyanakkor csökkent a vendégéjszakák száma a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adatai szerint. A vendégek száma összességében 1,9%-kal nőtt, a vendégéjszakáké 1,4%-kal csökkent a turisztikai szálláshelyeken. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 3,9%-kal bővült, a vendégéjszakáké 0,7%-kal mérséklődött 2024 júliusához képest. A vendégek 65%-a érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, ahol a számuk 1,7%-kal emelkedett az előző évihez képest. A magán- és egyéb szálláshelyeken 2,5%-kal több vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban.

Ez is érdekelhet

BAlaton, strand
A Balatonnál 5,3 százalékkal kisebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma. Fotó: Getty Images

A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Budapest környéke turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (7,8%-kal), a leginkább pedig a Győr–Pannonhalma és a Sopron–Fertő térségben csökkent (egyaránt 9,7%-kal). Budapesten 12%-kal nagyobb, a Balatonnál 5,3%-kal kisebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.

Kvíz: tudod, mit jelentenek az orvosi rövidítések? – 10 rejtélyes betűszó TSH-tól az IBS-ig

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

nyaralás utazás

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Hidegfront
Maximum: +28 °C
Minimum: +17 °C

Általában napos időre számíthatunk a gomoly- és fátyolfelhők mellett. Zápor, zivatar csak kevés helyen, nagyobb eséllyel hazánk keleti felén fordulhat elő. Főként a Dunántúlon kísérhetik élénk lökések az északnyugati szelet. Zivatar környékén átmenetileg erős, esetleg viharos széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között várható, délkeleten, keleten lesz a legmelegebb. Késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő. Napközben egy hidegfront éri el térségünket, ami sokaknál okozhat kellemetlen tüneteket.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra