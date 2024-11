Új, egzotikus vírust fedeztek fel, hála egy macskának

A felfedezés annak köszönhető, hogy jelen esetben a gazdi, John Lednicky a Floridai Egyetem vírusokra szakosodott kutatóprofesszora, aki a szarvashimlőt tanulmányozza – írta meg az IFLScience.

Peppernek köszönhetjük az új vírus felfedezését. (Képünk illusztráció) Fotó: Getty Images

A szarvashimlőt tanulmányozva talált rá a vírusra

Lednicky jelenleg a szarvashimlőt tanulmányozza, ami a vadak bőrén okoz sebeket. A kutató arra kereste a választ, hogy vajon a rágcsálók is hordozhatják-e a betegséget kiváltó vírust, ezért megvizsgálta a kedvence által megfogott egeret. A szarvashimlő kórokozóját nem találta meg az állatban, azonban rábukkant egy eddig teljesen ismeretlen vírusra.

Nem számítottunk ilyen vírusra, és a felfedezés azt a gyanút támasztja alá, hogy sok olyan vírus, amelyről nem tudunk, olyan állatokban kering, amelyek az emberek közvetlen közelében élnek

– hívta fel a figyelmet a tanulmány első szerzője.

A mikroorganizmus a GRJV1 nevet kapta, és az úgynevezett Jeilongvirus nemzetségébe tartozik. A felfedezés azért nagy szó, mert az Egyesült Államokban ez az első eset, hogy jeilongvírust találtak. Ezek a kórokozók ugyanis jellemzően Dél-Amerikában, Ázsiában, Európában és Afrikában fordulnak elő, ahol elsősorban rágcsálókat, denevéreket és egereket fertőznek meg. Néhányuk azonban képes lehet embereket is megfertőzni, akiknél a betegség légzőszervi tüneteket okoz. A kutatók most azt vizsgálják, hogy a GRJV1 is képes lehet-e erre.