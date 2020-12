Mutatjuk, mit ne kenjük az arcunkra

Akár az interneten, akár az ismerősöktől, családtagoktól hallunk tuti arcápolási tippeket, legyünk mindig kritikusak. Ne feledjük, az arcunk az, amit először látnak meg más emberek. Nekünk is nap mint nap azt kell néznünk reggel a tükörben. Ezért sem mindegy, hogy mit kenünk bőrünkre. A WebMD most összegyűjtötte, mik azok, amiket ha lehet, inkább ne kenjünk az arcunkra. Biztosan lesz köztük egy-két olyan anyag, melyet eddig bátran használtunk, ám ezután kétszer is meggondoljuk, hogy újra bevessük-e.

Hidrogén-peroxid

Ez az anyag igen népszerű a pattanáskezelésben, mivel képes elpusztítani az azokért felelős baktériumokat a bőrön. Igen ám, csakhogy a baktériumokon kívül bőrsejtjeinket, különösen a fibroblasztokat is károsíthatja, pedig utóbbi elengedhetetlenül fontos az új szövetek előállításához és a sebek gyógyulásához. Ezért sem ajánlott hidrogén-peroxidot alkalmazni a sebek és vágások tisztítására. Használjunk helyette szappant és vizet. Ne feledjük, a hidrogén-peroxid az érzékeny bőrt különösen irritálhatja, így, akinek ekcémára hajlamos az arcbőre, vagy rosaceája van, az különösen fontos, hogy kerülje.

Mindig érdemes alaposan átgondolni, hogy mit kenünk az arcunkra. A házi praktikák egyes összetevői több kárt okozhatnak, mint hasznot. Fotó: Getty Images

Anyatej

Az anyatejet nem véletlenül hívják folyékony aranynak, hiszen régóta tudjuk, kulcsfontosságú szerepe van a csecsemők egészségében. Néhány szépségszalon és gyógyfürdő azonban az elmúlt években elkezdett anyatejes arckezeléseket csinálni, hogy simává varázsolják a bőrt. Tény ugyan, hogy ártani nem árt, összességében azonban mégis inkább azt mondják a szakemberek, válasszunk erre alkalmas laurinsavas krémet, mely lényegében ugyanaz a zsírvegyület, mint amit az anyatej is tartalmaz.

Varázsdió

Bár a varázsdió egy ismert természetes gyógymód a zsíros bőr és pattanások kezelésére, valamint a pórusok összehúzására, érdemes azonban óvatosan bánni vele. A benne lévő kemikáliák ugyanis olyan erősek, hogy képesek a bőrön lévő természetes, és az egészsége, a védekezőképessége szempontjából szükséges olajokat teljesen eltávolítani. Ez irritációhoz, száraz bőr kialakulásához és allergiás reakciókhoz vezethet, így azokat a tonereket is csak a megengedett mértékben használjuk, melyek varázsdió-kivonatot tartalmaznak.

Hidrokortizon krém

Bár a hidrokortizon szó szerint gyógyír a kivörösödött, viszkető, duzzadt bőrre, mégse essünk kísértésbe, hogy a rosaceánkra vagy más hasonló betegségünk kezelésére használjuk. Ez a fajta szteroidos krém ugyanis elvékonyíthatja a bőrt, így az arcunkon lévő erek nagyobb valószínűséggel repednek fel. Ráadásul a bőr faggyúmirigyeit túltermelésre késztetheti, ami az úgynevezett "szteroid pattanások" kialakulásához vezethet. Az teljesen rendben van, hogy néhány napig alkalmazzuk az orvos által felírt hidrokortizon krémet egy adott terület kezelésére, de máshol és az előírtnál tovább semmiképp se használjuk.

Dezodor

Jellemző probléma nyáron, hogy éppen csak elkészül a szép sminkünk reggel, ahogy kilépünk, rögtön megjelennek az első izzadságcseppek a homlokunkon, szemöldökünk felett, és persze a bajuszvonalon, ami igazán bosszantó. Jó ötletnek tűnhet, hogy ezt elkerülendő dezodort kenjünk arcunk izzadásra hajlamos területeire. Ne tegyük azonban, mert akár stiftet, akár golyós dezodort használunk, az abban lévő anyagok eltömíthetik a pórusainkat, kipattogzást okozhatnak, ráadásul az érzékenyebb bőrűeknél allergia is felléphet. Ha nagyon zavar minket az arcunk izzadása, inkább forduljunk bőrgyógyászhoz, aki vényköteles gyógyszerekkel vagy akár botoxszal segíthet a problémán.

Méz

Már az ókorban is használták a mézet, akkor főleg sebkezelésre. Ma néhányan az akné ellen vetik be, mivel a méz gyulladáscsökkentő és segít a kórokozók elleni küzdelemben is. Legalábbis ez az elv, ami vezeti a mézet használókat, amikor a ragacsos anyagot pattanásaikra kenik. Sajnos azonban úgy tűnik, hiába. Egy tanulmány ugyanis megállapította, hogy a méz semmivel sem tud többet, mint bármelyik antibakteriális szappan. De, ha mindenképp ragaszkodnánk a mézhez, akkor keressük az úgynevezett manuka mézet, mely rendkívül erős antibakteriális tulajdonságairól ismert. A manuka elnevezés egyébként azt a virágot jelzi, mely Új-Zélandon honos, s ennek nektárját használják fel a méhek az említett méz előállításához.

Hajfesték

A legtöbb ember szeretné, ha a hajszínével megegyező árnyalatú lenne a szemöldöke. Ezt azonban nem érdemes otthoni körülmények között, hajfestés közben a szemöldökünkre kent hajfestékkel elérni. A dobozos hajfestékekben ugyanis túl sok hidrogén-peroxid lehet, amit egyáltalán nem biztonságos a szemeink körül használni. Egyrészt ott sokkal vékonyabb a bőr, melyet irritálhat ez a kemikália, másrészt akár a szemünkbe kerülve akár tartós károsodást is okozhat. Ha mindenképp szeretnénk a szemöldökünk színén is igazítani, kérjük szakember segítségét, vagy próbáljuk ki a színezett szemöldökzseléket, -porokat, -spirálokat melyeket bármely drogériában könnyen beszerezhetünk.

Vizelet

Vannak, akik esküsznek rá, hogy a saját vizeletük makulátlan, sima bőrük titka. A vizelet főleg víz és egy urea (karbamid) nevű vegyület alkotja. S, bár láthatjuk sokféle krémnél ezt az összetevőt, ne feledjük, ez laboratóriumi körülmények között előállított karbamidot takar, ami képes a levegő nedvességét megkötni a bőrben. A vizelet azonban nem tartalmaz annyi ureát, hogy erre képes legyen.

Hajlakk

A hajlakk valóban jól jöhet, ha meg kell állítani a harisnyán a szem felszaladását, vagy szeretnénk megszabadulni a statikus elektromosságtól. Soha ne használjuk azonban a sminkünk fixálására. Azok az anyagok ugyanis, melyek segítenek abban, hogy a frizuránkban minden hajszál ott álljon, ahol szeretnénk, a bőrünkre kerülve száríthatják azt, de akár allergiás reakciót is kiválthatnak. Ha szeretnénk, hogy a kész sminkünk sokáig tartson, használjunk erre készített sminkrögzítő spray-t, az hatékonyabb és biztonságosabb is.

Citromlé

Bár a citromlé tele van C-vitaminnal, világosíthatja és simává teheti a bőrt, ne feledjük emellett ez egy savas folyadék, ami irritálhatja is azt. Ráadásul csúnya fitofotodermatitis is kialakulhat az arcunkon, ami akkor jelentkezik, ha bizonyos növényekben, gyümölcsökben lévő összetevők közvetlenül érintkeznek a napból vagy máshonnan származó ultraibolya sugarakkal. Bár a hólyagos kiütések általában maguktól elmúlnak, mégis igen kellemetlen lehet.

Kókuszolaj

Sokan meg vannak róla győződve, hogy a kókuszolaj egy igazi külső-belső varázsszer. Azt használják sütéshez, főzéshez, arc-, test- és hajápoláshoz is. Tény, a kókuszolaj gazdag laurinsavban, ami bizonyítottan hatékony a pattanások ellen. Ne feledjük azonban, hogy 90 százalékban telített zsírról is van azonban szó, ami eltömítheti a pórusainkat. A testünkön ennek ellenére használhatjuk bátran, hiszen kutatások is bizonyították, hogy segíthet a száraz bőrön, az arcunktól azonban tartsuk távol.

Forró víz

Az arcmosás nagyon fontos része a napi szépségápolási rutinnak, azonban soha ne feledjük, mindig az aranyközépút a legjobb. Azaz arcmosáshoz ne használjunk se túl hideg, se túl forró vizet. A magas hőmérsékletű víz ugyanis eltávolíthatja a bőrről a természetes nedvességet megőrző olajokat. A bőr erre reagálva eszeveszett faggyútermelésbe kezdhet, ami végül csak a pattanások megjelenéséhez vezet.

Testápoló

Ha kifogyunk az arckrémből, könnyen elcsábulhatunk, hogy a kéznél lévő testápolóval helyettesítsük azt. Legyünk erősek és ne tegyük. A legtöbb testápoló ugyanis sokkal zsírosabb, sűrűbb, így nagyobb eséllyel tömíti el a pórusokat. Ráadásul sokkal erősebb kemikáliákat és illatanyagokat tartalmazhatnak, mint az arckrémek, melyek egy vékonyabb, érzékenyebb bőrű embernél akár allergiás reakciót is kiválthatnak. Ha azonban a címke azt mondja, hogy illatanyagmentes és nem komedogén (nem járul hozzá a mitesszerek kialakulásához azáltal, hogy eltömíti a pórusokat), akkor esetleg kipróbálhatjuk.

Ragasztó

Bár a közösségi média minden mennyiségben ontja magából az olyan videókat, amikben az iskolai ragasztót felhasználva készítenek emberek arcmaszkot, mellyel a mitesszerektől szabadulnak meg. Ne próbáljuk ki. Bőrirritációt okozhat, a finom hajszálereket is roncsolhatja, sőt akár véletlenül a bőr teljes felső hámrétegét is leszedheti. Határozottan kerülendő.

Körömlakk

Farsangkor és Halloweenkor elcsábulhatunk, hogy ijesztő jelmezünket néhány csepp piros körömlakkal tegyük még félelmetesebbé, vércseppeket imitálva. Ne tegyük. A körömlakkban lévő aceton és formaldehid irritálhatja a bőrünket, ráadásul eltávolításához kénytelenek lennénk körömlakklemosót alkalmazni, amik még erősebb kemikáliákat tartalmaznak, súlyosan roncsolva a bőrt.