Van, ami gyorsabban hat, mint a kávé

Természetes fény

Ha például ébredés után szeretnénk hamar magunkhoz térni, akkor első dolgunk legyen, hogy elhúzzuk a függönyöket, és minél több természetes fényt engedünk be a lakásba. Kutatások szerint a reggeli fényfürdőzés nemcsak felébredni segít, hanem abban is, hogy éjjel majd jobban aludjunk, mivel "újrahangolhatja" szervezetünk belső óráját. Ha napközben kell egy kis extra energia, akkor ha tehetjük, menjünk ki a napra 5-10 percre!

Megéri a napot fényfürdővel indítani!

Aromaterápia

Az aromaterápiát is segítségük hívhatjuk, az illatok ereje gyorsabban hat, mint a koffeiné. A National Sleep Foundation kutatása szerint a citrusfélék aromája nemcsak energizáló, hanem nyugtató és kedélyjavító hatású is. A borsmenta segíthet, hogy jobban koncentráljuk, a rozmaring növeli a szellemi teljesítőképességet, az eukaliptusz pedig segít megtisztítani az elmét.

Hideg zuhany

A hideg zuhany is frissítő hatású, vagy ha ahhoz nincs kedvünk, akkor egy jéghideg vizes arcmosás is megteszi. A hideg víz elektromos impulzusokat küld az agyba, amitől azonnal éberebbek leszünk, emellett élénkíti a keringést és az anyagcserét is.

Vízivás

Ha fáradtnak érezzük magunkat, gyakran az az oka, hogy szervezetünk dehidratált - a fáradtságérzet a szomjúságnál is hamarabb jelentkezik. Éppen ezért ha úgy érezzük, hogy lecsökkent az energiaszintünk, igyunk meg egy nagy pohár hideg vizet, aminek percek múlva már érezhető lesz a pozitív hatása.

Ritmusos zene

Betehetünk valami ritmusos zenét is, amelyet szeretünk. A zenehallgatásnak mérhető energizáló hatása van: egy 2012-es kutatásból kiderült, hogy a biciklisták, akik zenére tekernek, 7 százalékkal kevesebb oxigént használnak fel mozgás közben, mint akik nem hallgatnak semmit a kerék surrogásán kívül.

Rágózás

Meglepő módon a rágózás is segíthet, hogy kicsit felpörögjünk. Kutatások szerint a rágás a koncentrációs készségünket és a memóriánkat is serkenti.

Séta

Egy rövid séta a szabad levegőn szintén segíthet. A Harvard Medical School kutatása szerint már 15 perc járkálás után epinefrin és norepinefrin szabadul fel a szerveztben - ezek a stresszhormonok kis mennyiségben energizáló hatásúak, serkentik a keringést, és az alvásunk minőségén is javíthatnak.

Forrás: care2.com