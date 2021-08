Rossz szokások, amelyek erősíthetik hasi panaszainkat

A gyomor az emésztési folyamat egyik legjelentősebb állomása, ahol a bevitt táplálék egy igen összetett folyamatban válik a szervezetünk számára felhasználható energiává. A megrágott táplálék összekeveredik a gyomorsavval és lebontó enzimekkel, majd a nyombélbe halad tovább, ahol a máj által kiválasztott epe a zsírok bontását végzi. Ha az emésztési folyamatokban valamilyen zavar keletkezik, többek között gyomorégés vagy gyomortáji fájdalom, émelygés, hányinger vagy puffadás formájában is válthat ki kellemetlen panaszokat. Egy megterhelőbb fogás után valószínűleg mindenkinél jelentkezett már a felsorolt tünetek valamelyike, a hasi panaszok mögött azonban számos más dolog, akár komoly betegségek is állhatnak. Vannak azonban olyan káros szokások is, amelyek visszatérő hasfájást okozhatnak - cikkünkben ezek közül gyűjtöttük össze a leggyakoriabbakat.

Kései nassolás

Nem csak az számít, hogy mit fogyasztunk, hanem az is, mikor. Alapvetően igaz, hogy minél később eszünk, testünk annál kevésbé tud felkészülni a pihentető alvásra. Ráadásul a gyomornak evés után szüksége van némi időre is, hogy kiürüljön, így ha a kései órákban étkezünk (legyen szó akár egy kiadós vacsoráról, vagy csupán egy ártatlannak tűnő nassolásról), majd lefekszünk, a gyomorsav visszaáramolhat a nyelőcsőbe is, refluxos tüneteket is okozva. Emiatt 2-3 órával a tervezett lefekvés előtt már nem javasolt az evés.

Nem megyünk el a mosdóba, ha szükségét érezzük

A munkahelyi robotolás miatt sokan akár 8-10 óráig nem keresnek fel egy mosdót, ez azonban egyáltalán nem tesz jót. Ha a széklet a végbélbe jut, akkor testünk jelzi, hogy ideje üríteni, hogyha azonban nem teszünk eleget ennek, úgy hasi nyomás, esetleg görcsök is jelentkezhetnek. Egy idő után a székrekedéshez vezető folyamatok is beindulnak, a széklet egyre keményebbé válik a belekben, és egyre nagyobb az esély arra, hogy csak komoly erőlködés árán tudjuk eltávolítani, ami növeli például azaranyérkialakulásának kockázatát.

Nem eszünk elég rostot

A megfelelő rostbevitel az emésztés mellett fontos szerepet játszik az egészséges testsúly fenntartásában és több komoly betegség kialakulásának kockázatát csökkenti. Ha túl kevés rostot eszünk, lelassul az emésztés, bizonyos anyagok tovább maradnak a tápcsatornában, mint kellene, és ettől felfújódik a hasunk. Az egészséges napi rostbevitel 25-30 gramm - fogyasszunk minél több teljes kiőrlésű gabonát, olajos magokat, babot, gyümölcsöket és zöldségeket.

A kései nassolás is kiválthat hasi panaszokat. Fotó: Getty Images

Túl nagy adagokat fogyasztunk

Szintén gondot okozhat, ha egyszerre az egészségesnél nagyobb adag ételt fogyasztunk el. Ez tipikus hiba azoknál az embereknél, akik a munkájuk miatt egész nap rohannak és nincs idejük naponta több alkalommal leülni és bekapni pár falatot. Ők a napi szükséges kalóriamennyiséget (sőt, általában ilyenkor annál jóval többet is) egyetlen étkezés során próbálnak a szervezetükbe juttatni, így túlzottan leterhelik az emésztőrendszerüket, ezzel refluxot, puffadást és hasfájást is előidézve. Próbáljunk ehelyett naponta több alkalommal, kisebb adagokban étkezni és ne felejtsük el a megfelelő folyadékpótlást sem.

Túl sokat rágózunk

Sokan nem is gondolnának rá, de az állandó puffadás és hasfájás mögött a túl gyakori rágózás is állhat. A rágógumi használata közben ugyanis jóval több levegőt nyelünk le, ami szintén haspuffadást eredményezhet. Ugyancsak hasonló hatást fejthet ki a kemény cukorkák szopogatása, így aki rendszeresen szenved ilyen panaszoktól, annak érdemes felhagynia ezzel a szokásával is.

Persze a fenti szokások elkerülése mellett is előfordulhat, hogy időnként hasfájás gyötör minket. A patikák polcain szerencsére több olyan vény nélkül kapható készítmény is elérhető, amely gyorsan enyhíti a puffadást, hasfájást és más emésztőrendszeri panaszokat. Hogyha azonban a tünetek néhány napon belül sem csillapodnak, mindenképpen javasolt felkeresni egy orvost, hiszen többféle betegség is kiválthatja, melyek kezelését jelentősen megkönnyíti a korai diagnózis.