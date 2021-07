Citrom: ennyi mindenre használhatjuk!

A citromlé segítségével megszabadulhatunk például a tintafoltoktól, a benne lévő sav ugyanis hatásosan oldja a foltokat. Akkor a leghatásosabb, ha a friss foltba bőségesen dörzsölünk citromlevet, majd hideg vízben kiöblítjük a ruhadarabot.

Tipp A citrom sokféle tápanyagot, de elsősorban citromsavat, kalciumot, magnéziumot, C-vitamint, bioflavonoidokat és pektint tartalmaz, amelyek támogatják az immunrendszert, de segít a fertőzések leküzdésében is.

Mire használhatjuk még a citromot?

körmökön is segíthet - akár betegség, akár egy rosszul megválasztott körömlakk okozta az elszíneződést. Áztassuk a körmünket citromlébe tíz percre, majd mossuk le, és újra áztassuk be, ezúttal ecet és víz azonos arányú keverékébe, öt percre. Nagyon alaposan mossunk kezet utána! Gyorsabb, de szintén hatékony megoldás, ha egy citromgerezddel dörzsöljük át a körmünket.Ha, a citromleves kezelés természetes módszer lehet az arc megszépítésére. A citromban található savak ugyanis hámlasztó hatásúak, eltávolítják az elhalt hámsejteket és segítenek megszabadulni a mitesszerektől is. A gyümölcssav ráadásul a pórusokat is összébb húzza. Töröljük át citromlével a bőrt lefekvés előtt, reggel pedig mossuk meg az arcunkat hideg vízzel!is: ha egy fél citrom levét a deszkára csavarjuk, alaposan bedörzsöljük, majd húsz percig állni hagyjuk, nemcsak a foltoktól, de a kellemetlen szagoktól is megszabadulhatunk, emellett a citromban található savak a kórokozókat is elpusztítják.Egy, majd samponnal alaposan hajat mosva, csökkenthetjük a korpásodás tüneteit . A kezelést minden másnap ajánlott elvégezni!Citrom segítségével az egyébként igen nehezen tisztán tartható reszelőket is újjá varázsolhatjuk. Egyszerűen alaposan dörzsöljük be citromlével a reszelő mindkét oldalát, hagyjuk állni néhány percet, majd alaposan mosogassuk el a reszelőt.