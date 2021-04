Hüvelyi problémák: melyik mit jelez?

A legtöbb nő életében legalább egyszer - de inkább többször - küzd valamilyen hüvelyi problémával: fertőzéssel vagy hüvelyszárazsággal. Fontos, hogy ezeket senki ne próbálja saját maga diagnosztizálni és kezelni, mert amellett, hogy kialakulásuk hátterében különböző okok állnak és kezelésük is teljesen más jellegű, a téves diagnózissal akár komoly kárt is okozhatunk. A hüvelyi problémák időben felismerve, szakember segítségével viszonylag egyszerűen gyógyíthatók vagy szinten tarthatók.

Egy kellemetlen útitárs: a hüvelyszárazság

A hüvelyszárazságot sok nő tekinti kínos, éppen ezért említésre nem méltó problémának, esetleg "magától elmúló kellemetlenségnek", amiről még orvosának sem beszél. Nem véletlen, hogy gyakran csak a nőgyógyászati vizsgálaton derül fény rá. Pedig életkortól függetlenül gyakorlatilag minden nőt érinthet. A petefészkek által termelt ösztrogén hormon szintjének csökkenéséhez társuló hüvelyszárazság teljesen természetes jelenség a menopauza idején: az 51-60 év közötti nők közel fele megtapasztalja - derül ki a Women's Health Concern témával foglalkozó cikkéből.

De a hüvelyszárazság fiatalabb korban is kialakulhat, a termékeny nők körülbelül 3 százaléka küzd vele. Ilyenkor is állhat ösztrogénszint-változás a háttérben, ami viszonylag gyakori például szülést követően, a gyermeküket szoptató anyák körében, ám emellett számos más tényező is kiválthatja. Például a komoly pszichés nyomás: a tartós stressz vagy az erős érzelmi megterhelés. Bizonyos gyógyszerek -fogamzásgátlótabletták, allergia és megfázás elleni készítmények, antidepresszánsok - szedése is okozhatja, ezek ugyanis száríthatják a nyálkahártyákat, beleértve a hüvelyi szöveteket is. Olyan kémiai anyagok is hozzájárulhatnak a hüvelyszárazság kialakulásához, amelyek a szappanokban, mosószerekben, fertőtlenítőszerekben találhatók. Sőt, hüvelyfertőzés következtében ugyancsak felléphet hüvelyszárazság.

A hüvelyszárazság fiatalabb korban is kialakulhat. Fotó: Getty Images

Legjellemzőbb tünete a kellemetlen, égő érzés, és az intim tájékon tapasztalható irritáció, ami abból adódik, hogy a hüvely ilyenkor nem termel elég váladékot. Felszíne érzékeny és sérülékeny lesz, ez pedig igencsak kedvez a különféle kórokozók elszaporodásának. Kellemetlen szagú, sárgás folyással is járhat. Az altáji diszkomfortérzés a mindennapi tevékenységeket is megnehezíti: az ülést, a testmozgást, a vizelést, emellett fájdalmassá teszi a szexuális együttlétet a nő számára. A 18-50 év közötti, menopauzában még nem lévő nők körülbelül 17 százaléka tapasztalja meg a hüvelyszárazsággal járó kellemetlenségeket szex közben - írja a Brit Menopauza Társasághoz tartozó Women's Health Concern. A kezeletlenül hagyott hüvelyszárazság számos szövődményhez vezethet, például húgyhólyaggyulladáshoz vagy hüvelyfertőzéshez.

Hüvelyfertőzés: a háttérben valamilyen kórokozó áll

A hüvelyfertőzés felismerése viszonylag egyszerű: amennyiben ugyanis érezhetően megváltozik a hüvelyváladék színe, szaga vagy állaga, az azonnal felveti afertőzésgyanúját. Fertőzés akkor alakulhat ki, amikor felborul a hüvelyflóra egyensúlya, és a hüvely pH-értéke eltér a normálisnak tekinthető, savas kémhatású 3,8-4,5-ös értéktől. Ez a megváltozott állapot ugyanis kedvező táptalajt biztosít a különféle kórokozók szaporodásához. A fertőzés többféle lehet: bakteriális, vírusos (herpesz, esetleg humán papillóma vírus - HPV - okozhatja), vagy gombás eredetű, sőt, akár kevert is.

Amikor a jótékony baktériumok megfogyatkoznak

Bakteriális vaginózis esetén a normál hüvelyflóra részét képező jótékony tejsavtermelő baktériumok, a Lactobacillusok létszáma megfogyatkozik, a hüvely pH-értékének emelkedésével pedig a káros baktériumok elszaporodnak. Bakteriális fertőzésre utaló jellemző tünet a bőséges, kellemetlenül halszagú, szürkésfehér színű hüvelyfolyás. Amennyiben ez az állapot kezeletlenül marad, az komoly gyulladásokat okozhat, elsősorban a méhnyálkahártyában, illetve a kismedencében. Éppen ezért a tünetek megjelenése után azonnal érdemes orvoshoz fordulni, ez a fertőzéstípus ugyanis csak szájon át szedett, vagy hüvelyben alkalmazható antibiotikummal szüntethető meg teljesen. Amennyiben a kezelés nem tart kellő ideig, mert valaki például abbahagyja vagy megszakítja, esetleg a szervezete nem reagál megfelelően a bevitt antibiotikumra, a fertőzés újra és újra visszatérhet. Ahogy a hajlamosító tényezők, mint például a cukorbetegség, a változókor, az egyes gyógyszerek szedése, esetleg káros életmódbeli szokások - dohányzás, vagy túlzott alkoholfogyasztás - hatására is kiújulhat.

Minden nő rémálma: a hüvelygomba

A gombás fertőzések többségéért a hüvelyben amúgy állandóan jelen lévő, ám normál körülmények között különösebb gondot nem okozó Candida gombák felelősek. Amikor azonban a hüvelyflóra egyensúlya felborul, ezek elszaporodhatnak, ami fertőzéshez vezet. Erre utaló jel a hüvelyváladék sárgásfehér színe és túrószerű állaga, a szeméremtest kivörösödése, valamint az intim területen jelentkező viszkető, égő, csípő érzés, ami vizeléskor és szex közben is kellemetlenséget okoz.

A gombás hüvelyfertőzés hátterében egyébként szintén számos ok állhat, ezek egyike azimmunrendszernem megfelelő működése. Ilyenkor a gombás fertőzés a célzott, gyógyszeres kezelés ellenére évente többször, akár 4-6 alkalommal is visszatérhet. Az időben történő szakszerű kezelés azért is lényeges, hogy elkerülhető legyen a "pingpongeffektus". A gomba ugyanis az aktus során a partner nemi szervére is átjuthat, és bár ő többnyire tünetmentes marad, mégis "visszafertőzheti" a társát, véget nem érő folyamatot indítva el. A bakteriális és a gombás eredetű fertőzések esetében is lényeges, hogy a kezelés mellett az érintettek a hüvelyflóra regenerálására is gondot fordítsanak, biztosítva ezzel az egyensúly helyreállítását, és az újabb hüvelyi problémák megelőzését.