Egy ágyban egy idegennel

A meleg nyári hónapokban ereinkben még intenzívebben lüktet a szexuális energia. A szexológusok szerint a nyári vakációt a szabadság érzésével társítjuk, a gondtalan pihenés ráadásul még inkább arra késztet bennünket, hogy odafigyeljünk ösztöneinkre.

A szexuális vágyért felelős dopamin és szerotonin hormonok szintje megemelkedik szervezetünkben a napfény és a fesztelen időtöltés hatására, így jobban hajlunk a szexuális kalandozásra, és könnyebben is kezdeményezünk. Ha a spontán élmény egy titokzatos idegennel történik, nem számít, kik vagyunk, hol dolgozunk, mik a hibáink, sőt szexuális fantáziáink miatt sem kell szégyenkeznünk. Nincs tét, nincs számonkérés, ideális esetben csalódás sem. A kérdés, hogy el tudjuk-e fogadni, az ajánlat valóban csak reggelig szól.

A nyári hónapokban ereinkben még intenzívebben lüktet a szexuális energia. Fotó: iStock

Tényleg csak szex - a nőknél is?

Tudta? Egy korábbi felmérés szerint a nők gyakrabban csalódottak a légyott után: a megkérdezettek majdnem fele megbánta, hogy belement. Csupán 54 százalékuk volt elégedett, míg a férfiak 80 százaléka nyilatkozott így. A szakértő szerint az efféle kötelékek hosszú távon csak akkor működhetnek, ha egyik fél sem támaszt elvárásokat a másikkal szemben, mindketten szinglik, vagy mindketten kapcsolatban élnek.

Az egy éjszakás kapcsolatok egyre gyakoribbak, és nemcsak a szinglikre jellemzőek. Sokan megfáradt párkapcsolatukat, unalmassá vált szexuális életüket szeretnék izgalmasabbá tenni egy-egy ilyen kalanddal, vagy olyan fantáziát élnek meg egy idegennel, amiről otthon talán nem is beszélhetnek - kezdi dr. Almási Kitti klinikai szakpszichológus. Szerinte a férfiakéhoz hasonlóan a nők egyik fő motivációja is az újdonságkeresés, a vágy egy újfajta izgalomra. - A tévhittel ellentétben sok nő képes az érzelemmentes szexre, a kötődés és az érzelmek kialakulásának elkerülésére, és gyakran igyekeznek gyorsan rátérni a lényegre.

Főnként az élet más területein is elférfiasodott nőkre jellemző, hogy eldöntik, szexre van szükségük, és érzelmi bevonódás és elköteleződés nélkül képesek átélni az együttlétet. Nem táplálnak reményeket, nem kergetnek ábrándokat, tökéletesen képesek kontrollálni a kapcsolatot, így akár hosszú távon sem sérülnek - számol be a szakértő. Ugyanakkor más nők esetében igen jellemző reakció, hogy a szenvedélyes éjszaka után döbbenten állnak a viszony vége, az alkalmi partner eltűnése előtt. A kínos reggeli öltözködés közben elejetett "Majd hívlak" búcsút komolyan véve számítanak a pozitív visszajelzésre, az újabb kezdeményezésre, ám egy sms sem érkezik.

Őket sok esetben a kötődés iránti vágy vezérli. Szeretnék azt érezni, hogy a férfi odavan értük, azonban nem hisznek benne, hogy ez egy párkapcsolatban is sikerülhet, így beérik az alkalmi viszonyokkal. Hiába érzékelteti a férfi, hogy ő semmi másra nem gondolt, idealizálva az egy éjszakás kapcsolatot, titkon mégis várják a folytatást. Bár a pillanat hevében nehéz tisztázni az indítékokat, érdemes észben tartani, hogy az efféle alkalmi kapcsolatok legtöbbször valóban csak a szexről szólnak.

Nyomás és önbizalomhiány a háttérben

Bár a legtöbbször az újdonság iránti vágy az alkalmi viszony fő mozgatórugója, azok, akik rendre ilyen kalandokba bonyolódnak, többet keresnek egy új arcnál, egy új szemléletnél, egy könnyű prédánál. - A kizárólag egy éjszakás kapcsolatokat hajszoló nők gyakran óriási szeretetéhséggel küzdenek. A látszat ellenére nemcsak a szexuális hódításokra vannak kiéhezve, hanem a törődésre és a gyengédségre is. Komoly önértékelési zavar jele lehet, ha képtelenek vagyunk elviselni az egyedüllétet. A folyamatos kapcsolathajsza mögött ilyenkor a megerősítés iránti vágy áll, türelmetlenségünk oka, hogy azonnali pozitív visszajelzésre szomjazunk - magyarázza dr. Almási Kitti.

Ezért is oly gyakori, hogy egy szakítás vagy válás után könnyebben bonyolódunk egy éjszakás viszonyokba. A megcsalás vagy az elhagyatottság okozta érzelmi sérüléseket enyhítheti, óriás önbizalomnövelő hatással bírhat, ha valaki ismét felfigyel csáberőnkre. - A férfiak a párkapcsolatban is folyamatosan vágynak az elismerésre, ennek híján még vonzóbb lehet, ha egy másik nő felnéz rájuk - véli a szakpszichológus. Ugyanakkor a bizonyításvágy felfokozódhat, hiszen ilyenkor egyetlen éjszaka alapján ítélnek meg minket. A megfelelési kényszer akkora nyomást jelenthet, hogy szexuális teljesítményünket is visszavetheti: nem ritka férfiak esetében a merevedési zavar, nőknél pedig az orgazmus hiánya.

A fesztelenség és a spontaneitás tehát döntő lehet abban, hogy másnap egy felejthetetlen éjszakára tekintsünk vissza - vagy legalábbis egy új tapasztalatra, amit nem bántunk meg. Mire felkel a nap, bárhogy is nézzen ki az előző éjjel becserkészett áldozat, már nincs értelme arcát vagy testét fürkészni, kotorni az egyébként friss emlékek között, megbotránkozni, tépelődni, szégyenkezni, elemezni. És remélni sem. Hiszen nincs virág, nincs mozi, talán még egy e-mail sem. A szabály az szabály.