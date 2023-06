„Edzünk és versenyzünk, ez is egy sport” – itt a szexbajnokság

Hamarosan megrendezik az első nemzetközi szexbajnokságot Svédországban a Daily Star információi szerint. Az eseményen hat különböző „sportágat” gyakorolnának, köztük a csábítást, a testmasszázst, az előjátékot, az orális szexet és az állóképességet.

Napi hat órán át kell teljesíteniük

A megmérettetés akár napi hat órás szexuális tevékenységet is jelenthet a nevezőknek 45-60 perces etapokkal. A nemzetközi esemény húsz résztvevőjét különböző tényezők, például a kreativitás, a művészi kommunikáció és a pozíciók alapján értékelné egy háromtagú szakértői zsűri, akik majd a bajnokság győzteseiről is döntenek.

Az Európai Szexbajnokság – amelyen hetero- és homoszexuális párok is részt vehetnek – június 8-án kezdődött, és hat héten keresztül tart majd.

Dragan Bratic sztriptízbár-tulajdonos, aki kezdeményezte a szexbajnokság megrendezését, a szexet sportként is be akarta jegyeztetni, de nem járt sikerrel. „Edzünk és versenyzünk, akkor tehát ez egy olyan sport, mint bármelyik másik” – fogalmazott a sztriptízbár-tulajdonos. A svéd Nemzeti Sportegyesület vezetője azonban azt nyilatkozta erről, hogy „jobb dolgunk is van ennél”.

