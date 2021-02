A BioTechUSA Lifestyle Programja segít célja elérésben! Regisztráljon a szakemberek által összeállított online életmód programba személyre szabott megoldásokért! Töltse ki a kérdőívet és legyen az Öné is sikertörténet!

Hogy jött létre a Lifestyle Program?

A BioTechUSA specialistákból álló csapatának több mint 20 éves szakmai tapasztalata van azok professzionális támogatásában, akiknek céljuk az alakformálás, az esztétikus fizikum kialakítása. Jól ismerik az ezzel járó kihívásokat és nehézségeket, legyen szó megfelelő táplálkozásról, rendszeres mozgásról, étrend-kiegészítésről, mindennapi motivációról vagy éppen annak hiányáról. Emellett azt is tudják, mennyire sokat jelent az, ha nem egyedül, laikusként kell bolyonganunk az internet információs útvesztőjében, hanem kulcsrakész, ugyanakkor személyre szabott megoldásokat kapunk céljaink megvalósításához. Ezeket a tapasztalatokat ötvözték a mindenki számára elérhető, ingyenes Lifestyle Programjukban. Határozza el magát és vágjon bele, a többi már tényleg csak Önön múlik!

Hogyan csatlakozhat a Lifestyle Programhoz?

Első lépésként regisztráljon a BioTechUSA Lifestyle Program oldalán és adja meg nemét, életkorát, magasságát, valamint a jelenlegi és a vágyott testsúlyát.

Határozza meg az életmódváltása célját

Három lehetőség közül választhat:

testtömegnövelés

szálkásítás

fogyás - itt a program megkülönböztet kisebb és nagyobb mértékű súlyvesztést.

Ezután a fizikai aktivitása felmérése következik, ami a munkavégzése típusának besorolását jelenti az ülőmunkától egészen a nagyon aktív fizikai munkán át tartó variációkig. A fittségről, erőnlétről és a heti sportolások mennyiségéről is számot kell adni ahhoz, hogy a lehető legjobb tanácsokat kaphassa. Emellett a kérdőív kitér a táplálkozási szokásokra, speciális (vegetáriánus és vegán) étrendekre, illetve különböző ételérzékenységekre is. Sőt, az alvási szokásoknak és a folyadékbevitelnek is jelentősége van.

A válaszai alapján a megadott email címre a rendszer elküldi az eredményeket, amikből pontosan kirajzolódnak a következő lépések.

Hogyan működik a Lifestyle Program?

A kérdőív alapján a program személyre szabott étrendet, edzéstervet és étrendkiegészítő csomagot ajánl. A csomagok 30 napra elegendőek, és figyeltek a pénztárcára is, választhat árérzékeny és kevésbé árérzékeny verziók közül. A termékcsomagban a céloktól függően főként fehérjét, aminosavat, vitaminokat, testsúlykontroll formulát, kreatint és tömegnövelőt talál. Az ajánlott termékek megvásárlásával egy ingyenes étrendet és edzéstervet is kap. Ezután nincs más dolga, mint követni az instrukciókat és beletenni a kemény munkát, ami mindig kifizetődik!

Együtt könnyebb!

A program résztvevőinek lehetősége van belépni egy zárt és exkluzív Facebook-csoportba, ahol hetente több alkalommal érkeznek az inspiráló tartalmak, és a szakemberek állandó jelenléte mellett lehetőség van a közösség motiváló erejének kihasználására, egymás támogatására is. Mindemellett kérdéseivel bátran keresheti a cég munkatársait a weboldalon elérhető Szakértő válaszol rovatban is.

Kiknek ajánljuk?

A program ingyenes, kortól és nemtől függetlenül bárki részt vehet benne, aki fogyni, izmosodni vagy szálkásodni szeretne. Ajánljuk mindenkinek, aki a gyors eredményt ígérő, kétes hatású és ellenőrizetlen forrásokból származó varázsszerek és egyhangú csodadiéták helyett tartós változásra, egészséges életmódra és minőségi termékekre vágyik, és ehhez szívesen veszi igénybe tapasztalt szakértők és egy lelkesítő közösség támogatását. Készen áll, hogy változtasson magán és az életmódján?

Regisztráljon még ma és legyen az Öné is sikertörténet!