Változik a villany- és gázszámla, novembertől így fizetheted a rezsit

Az MVM Next egyetemes szolgáltatásában minden ügy közös online felületen lesz intézhető november 4-étől. A cég korábbi, csak áram- és csak gázügyintézésre alkalmas online felületei és applikációi már nem lesznek elérhetők. Az MVM Next minden, egyetemes szolgáltatásban ellátott lakossági és nem lakossági ügyfele csak ugyanazon az online ügyfélszolgálati oldalon (mvmnext.hu/Ugyfelszolgalat), és az MVM Next elnevezésű applikációban tudja majd intézni energiaügyeit, például itt lehet majd megtekinteni az áram- és földgázszámlákat, valamint diktálni a mérőállásokat.

Az MVM Next arra kéri az egyetemes szolgáltatásban ellátott ügyfeleit, hogy ha még nem tették meg, töltsék le az MVM Next nevű mobilalkalmazást, illetve regisztráljanak az mvmnext.hu/Ugyfelszolgalat oldalon elérhető online ügyfélszolgálaton. Az ügyfelek ezen keresztül egyszerűen, akár mentett bankkártyával is kifizethetik aktuális számláikat, egyszerre több ingatlanhoz is.