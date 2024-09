Benedek Noémi nem csak azért érezte a késztetést, hogy a témával foglalkozzon, mert ezáltal szeretne segíteni a magyar nőknek, hogy közelebb kerüljenek a kiúthoz, de azért is, mert személyesen is érintett a témakörben, csakúgy, mint az általa magyarra fordított könyv holland szerzője, Anita van Beem: Az ő függősége és az én életem... című könyv útmutatást akar adni ebben a nehéz időszakban és információt arról a folyamatról is, amit a pornó- és szexfüggő emberek társai nap, mint nap átélnek.

Noémi, aki sok éven át élt Hollandiában, hazatérve azt tapasztalta, hogy Magyarországon hiányzik egy kapaszkodó könyv azoknak a társaknak, akiknek a párja pornó- és szexfüggőségben él. Noémi maga is sok támaszt kapott a holland könyvön, a holland alapítványon, speciális terapeutás beszélgetéseken keresztül, és a hitélete is tovább segítette életének ebben a nehéz időszakában. A könyv fordítója szerint itthon – és sok más helyen a világban szintén – ez a függőség még ma is olyan tabu, amiről a nők még a legközelebbi barátnőiknek sem mernek beszélni.

„Egyfajta szégyenként élik meg a nők azt, ami velük történik, pedig ők az elszenvedői ennek a jelenségnek. Szeretnék a hangjuk lenni és ez motivált arra, hogy lefordítsam ezt a könyvet, hogy a magányban élő magyar nők is tudjanak arról, hogy van kiút, van remény és nem a pornóé az utolsó szó” - magyarázta a könyv magyar változatának létrejöttét Benedek Noémi.

A kiadvány magyar változatának elkészítője szerint sokan elszigetelődnek, hatalmas magányban élnek, és nincs kitől reményt, és/vagy információt kapniuk. Sokan ráadásul családban élnek, és nem csak a nőiességük, önbizalmuk sérül, de a családi kötelékekre, gyerekekre is veszélyt jelent ez a probléma.

„A könyvben olvashatunk valós, személyes történeteket is, emellett pedig különféle folyamatokról is szó esik. A férfinak és a nőnek egyfajta utat kell végig járnia, ahhoz, hogy a kapcsolat meg tudjon újulni. Ez az elején nagy teherként nehezedik a nők vállára, mert sokan azt gondolják, ha a férfi felhagy a szokásával, megoldódik a probléma. A bizalom azonban nem áll magától helyre. A felépüléshez mindkét partnernek külön-külön keresztül kell menni egy bizonyos szakaszon. Ez nem is történik meg mindenkivel. De mégis ez a folyamat megtérül, hisz a nők egy önismereti utat járhatnak be és sok mindenre rádöbbennek saját magukkal kapcsolatban és segít, hogy keserűség nélkül tovább tudjanak élni” - tette hozzá Noémi.

A fordító szerint a pornófüggőségnek nincs pontos definíciója, nem lehet ugyanis kijelenteni, hogy hány pornófilm nézésével töltött óra minősül függőségnek. Sokkal inkább azon van a hangsúly, hogy mennyire veszi át az irányítást az illető teste és gondolatai, viselkedése felett ez a tevékenység és mikor válik tarthatatlanná a probléma, ami a párkapcsolatot és a családi életet fenyegeti.

„A pornófüggők gyakran szexfüggők is, sokan személyesen is keresik a szexet az otthonon kívül. Egyre bátrabbak, egyre inkább tágul a határ, az ingerküszöb kitolódik, már a munkában is ezzel foglalkoznak, vagy a mosdóban. Az egész életük e köré szerveződik, elvesztik az irányítást saját maguk felett. Vagy, ahogy az író fogalmaz a könyvben: A szexuális kielégítésére vágyó akarat erősebb, mint a saját döntés lehetősége” - tette hozzá Benedek Noémi.

Ebből az öt dologból gyaníthatjuk, hogy függőségről lehet szó

Noha a könyv fordítója szerint sokszor csak utólag áll össze a teljes kép azzal kapcsolatban, hogy milyen jelek utaltak a partner pornófüggőségére, az alábbi viselkedések azonban utalhatnak az addikcióra: