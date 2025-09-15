Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Félrevezették a mentőket: 40 percen át keresték a nem létező beteget

Egy férfi azzal hívta fel a mentőszolgálatot, hogy idős édesanyja rosszul lett. Később viszont újra és újra letette a telefont, mikor a mentősök nem találták sem őt, sem a beteget.

Egy augusztus elején történt esetről számolt be az Országos Mentőszolgálat a Facebookon. Egy fővárosi férfi azért hívta a mentőket, hogy segítséget kérjen idős édesanyjához, aki rosszul lett, és vett levegőt. A mentésirányító azonnal mentőgépkocsit és mentőtisztikocsit riasztott a helyszínre, miközben az újraélesztés lépéseire instruálta férfit, aki elmondása szerint követte is az utasításokat. Néhány perc múlva a bejelentő letette a telefont, arra hivatkozva, hogy megérkeztek a mentők.

"Ekkor azonban kivonuló bajtársaink jelezték a mentésirányításnak, hogy a jelzett helyszínen nem találják a beteget. Ezt követően mentésirányító bajtársunk visszahívta a bejelentőt, aki ekkor azt mondta, hogy csak az ablakból látta bajtársainkat, de rossz helyen mentek be. A mentésirányító további hosszú percekig igyekezett a cím pontosításával a beteghez irányítani az életmentőket, mire a bejelentő ismét azt állította, hogy már odaértek bajtársaink és megint letette a telefont" - írták a posztban.

Hozzátették, hogy a mentők 40 percen át keresték a beteget, mire kiderült, hogy valójában vaklármáról van szó. Az ügyben megtették a szükséges jogi lépéseket.

Nagyrészt gyengén felhős, napos, csapadékmentes időre van kilátás, de az északkeleti harmadban előfordulhatnak átmenetileg felhősebb körzetek. A délnyugati, déli szél többfelé megélénkül. Délután általában 22, 27 fok valószínű, északkeleten lehet ennél kissé hűvösebb. Késő estére 13, 19 fok közé hűl le a levegő. Ma átmenetileg nincs fronthatás.

