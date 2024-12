Karácsonyi kedvenceink: hány kalória van a forralt borban, a karamellás tejben és a forró csokiban?

A halászlé, a bejgli és az egyéb ünnepi finomságok mellé egy ízletes, forró, télízű ital is jól csúszik. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy az elfogyasztott folyadék kalóriatartalmát is bele kell számítani a napi bevitelbe. Nézzük, mennyivel dobja meg a számokat egy bögrényi forralt bor, karamellás tej vagy forró csoki.

Ismerd meg kedvenc ünnepi italaid kalóriatartalmát! Fotó: Getty Images

Télidéző illatok és ízek: a forralt bor

A forralt bort otthon is elkészítheted a saját ízlésed szerint. Kalóriatartalma azonban nagyban függ attól, hogy milyen bort és gyümölcsöket használsz hozzá, illetve mennyi cukrot keversz az italhoz.

Egy bögrényi (2 deciliternyi) átlagos forralt bor a becslések szerint nagyjából 166-170 kilokalóriányi energiát tartalmaz. A Nosalty egyik receptje szerint viszont egy adag gyümölcsös-fűszeres, hozzáadott cukor nélkül készített forralt borban akár 218 kcal is lehet.

Gyerekkori emlékek előhívója: a karamellás tej

Te is mosolyogva gondolsz vissza gyermekkorod adventi estéire, amikor egy karácsonyi dalt vagy történetet hallgatva karamellás tejet kortyolgattál? A jó hírünk, hogy ezt felnőttként is megteremtheted magadnak, ráadásul viszonylag olcsón.

Egy bögrényi karamellás tej elkészítéséhez ugyanis mindössze 10 gramm kristálycukorra és 2 deciliter tejre van szükséged. Egy adag energiatartalma nagyjából 151 kcal.

Ahány ház, annyi szokás – szokták mondani, és ez bizony a házi forró csokira is igaz. Fotó: Nosalty

Egy bögrényi boldogság: a forró csoki

Ahány ház, annyi szokás – szokták mondani, és ez bizony a házi forró csokira is igaz. A Nosalty oldalát böngészve ugyanis nemcsak fehér, tej- és étcsokoládéból készült változatot találhatsz, hanem akár alkoholos, narancsos, sütőtökös, chilis, levendulás vagy mandulás variációt is.

A sokféle lehetőség miatt természetesen nem csupán az összetevők és az ízvilágok lehetnek jelentősen eltérőek, hanem egy-egy ital energiatartalma is. Egy viszonylag kalóriaszegény forró csoki például mindössze 151 kcal, míg egy töményebb verzió akár 1138 kcal bevitelét is jelentheti. A Nosalty kínálatából kifejezetten ajánljuk az adventi időszakra a sáfrány és narancshéj hozzáadásával készülő „Lélekmelegítő forró csokit” – amely 2 decinként 275 kilokalóriányi energiát rejt –, valamint a „Karácsonyváró fűszeres forró csokit” (660 kcal/2 dl) is.