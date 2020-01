Így kell kidobni a karácsonyfát

Talán jó ötletnek tűnik meggyújtani egy utolsó csillagszórót vagy gyertyát a fa körül, hogy legyen még egy szép emlékünk, mielőtt lebontjuk, ám az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ezt nagyon nem tanácsolja, hiszen ilyenkor már biztosan nagyon szárazak a kivágott fenyők. "A karácsonyfák jellemzően januárban emelik meg a lakásokban keletkezett tűzesetek számát" - mondta a Pénzcentrumnak Dóka Imre tűzoltő főhadnagy. Úgyhogy a legjobb, amit tehetünk, ha gyorsan megszabadulunk a karácsonyfától, közben pedig nem árt, ha betartjuk az ide vonatkozó szabályokat is.

Az a személy ugyanis, aki az előírtaknak nem megfelelően dobja ki tűlevelűjét, tetten érés esetén köztisztasági szabálysértési eljárásba fogható, aminek a helyszíni bírsága 5 - 50 ezer forint között lehet. Feljelentés esetén azonban a szabálysértési hatóság akár 300 ezer forintra is büntethet - idézi a köztisztaságra vonatkozó paragrafust a portál.

Az elszáradt karácsonyfát ne közönséges háztartási szemétként kezeljük. Fotó: iStock

Ablakon kidobni szigorúan tilos

Évről-évre hallani olyan eseteket, hogy néhányan lakóházakból hajigálják ki a karácsonyfáikat. Ez azonban veszélyes, hiszen elég egy véletlenül arra tévedő gyalogos, és akár tragédia is lehet a lustaság végkimenetele.

A szabályos selejtezés

Vidéken a helyi hulladékelszállítók általában kijelölt dátumokban házhoz mennek a fenyőfákért. Budapesten pedig a karácsonyi ünnepeket követően az FKF szervezetten gyűjti össze és szállítja el a fenyőfákat. A logisztikai feladat pedig nem mindennapi, hiszen a becslések szerint mintegy 500-600 ezer darab tűlevelű kerül ki az utcákra. Ezt megelőzően, illetve ezt követően a normál hulladékszállító célgépek gyűjtik össze az örökzöldeket. A társaság arra is felhívja a figyelmet, hogy a lakosság több lehetőség közül is választhat: a kukák mellé, vagy a kijelölt gyűjtőhelyek egyikére teheti ki a fákat. Az első esetben azonban figyelni kell arra, hogy ne akadályozzák sem a gyalogosokat, sem az úttesten a parkolást, illetve a gépkocsik forgalmát. A lakosok egyébként kijelölt gyűjtőhelyekre is elvihetik a fáikat, az ilyen helyek listáját a társaság honlapján, kerületi bontásban találhatják meg az érdeklődök.

Mi lesz a kidobott fenyők sorsa?

Az FKF arról is beszámolt, hogy a kiszolgált tűlevelűeket először aprítják, majd ezt követően a Fővárosi Hulladékhasznosító Mű kazánjaiba kerülnek. A fenyőfa a magas gyantatartalom miatt ugyanis kitűnő tüzelőanyag, melyből az elégetéssel több tízezer budapesti háztartás számára biztosítunk fűtési hőt, és villamos áramot.

Nem ajánlott az otthoni égetés

Bár a fenyőfák kitűnő tüzelőanyagok, mégis mindenkit óva intenek attól, hogy ezzel próbálja fűteni házát. A nem megfelelően feldolgozásra kerülő fenyők magas gyantatartalmuk miatt károsíthatják is a tüzelőberendezéseket, illetve a kéményeket. Éppen ezért senkinek nem éri meg kockáztatni egy kis plusz tüzelőanyag miatt.

Ötletek újrahasznosításra

