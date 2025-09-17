Fűtési szezon előtt ezek a legfontosabb teendők

A fűtési időszakot megelőző legfontosabb teendőket sorolta fel közleményében a katasztrófavédelem. A biztonság érdekében a szezon előtt célszerű szakemberrel ellenőriztetni a fűtőeszközünket, és kéményseprővel megvizsgáltatni a kéményünket. A fűtőeszközök hőtermelő, jellemzően lánggal működő berendezések, meghibásodásuk lakástűzhöz vagy szén-monoxid-mérgezéshez vezethet. Fűtőeszközeinket évente egyszer érdemes ellenőriztetni. A kéményt gázzal működő fűtési rendszer esetén kétévente, fával vagy más szilárd tüzelővel működő berendezések esetén évente egyszer érdemes kéményseprővel megnézetni.

A fűtési szezon közeledtével némileg megnövekedhet a várakozási idő az ingyenes kéményellenőrzésre, azt azonban a fűtési szezon alatt is el lehet végeztetni. Ha valaki évek óta nem használt fűtőeszközt és kéményt szeretne beüzemelni, különösen fontos, hogy használat előtt nézesse meg a fűtőeszközt szakemberrel, a kéményt pedig kéményseprővel.

A kéményeket érdemes kéményseprővel megnézetni. Fotó: Getty Images

A társasházakhoz automatikusan mennek a kéményseprők, a családi házakban élőknek azonban időpontot kell egyeztetniük az ingyenes ellenőrzésre. Telefonon a 1818-as számot kell hívni, a telefonos menüben pedig az 1-es, 9-es majd 1-es gombot kell megnyomni. Neten a https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ oldalon, az online ügyintézés, időpontfoglalás linken lehet időpontot foglalni.

A tűzveszély is fokozódik

A fűtési szezonban nemcsak a kémény és a fűtőeszköz biztonságos állapotára kell ügyelni, hanem az éghető anyagok tárolására is. A tűzifát ne a kazánházban, illetve ne abban a helyiségben tárolják, ahol a fűtőeszköz található. Csak annyi tűzifát érdemes a kandallóval, kályhával vagy kazánnal egy helyiségben tartani, amennyi néhány órára elegendő. Ezt a famennyiséget is a fűtőeszköztől biztonságos távolságra kell elhelyezni.

A fűtőeszköz környezetéből távolítsuk el a gyúlékony, éghető anyagokat. A tüzelőberendezés elé szikrafogót, fém parázsfelfogó tálcát érdemes helyezni, így egy esetlegesen kipattanó szikra sem okoz tüzet. A hamut fém edénybe helyezzük, és csak teljesen kihűlt állapotban dobjuk ki.

Érdemes a tüzelőanyag megválasztásánál is körültekintően eljárni. Ne fűtsünk hulladékkal, nedves, festett, lakkozott, kezelt fával. Ha nedves fával gyújtunk be, a tűz alacsonyabb hőfokon ég, több korom, kátrány és vízgőz szabadul fel, amely lerakódik a kéményben, leszűkíti a kémény belső átmérőjét és gátolja a füstgáz távozását. A kémény belső falára lerakódott korom és kátrányréteg előbb-utóbb meggyullad. Évente átlagosan 800 kéménytűz keletkezik.

A nyílt lánggal működő tüzelőberendezések környezetébe célszerű szén-monoxid-érzékelőt, emellett legalább a nappaliba füstérzékelőt elhelyezni, amely tűz esetén azonnal jelez, amikor még van idő cselekedni - olvasható a közleményben.