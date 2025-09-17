Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+9° +20°
Hidegfront

Fűtési szezon előtt ezek a legfontosabb teendők

Illés Attila
Szerző Illés Attila

A közelgő fűtési szezon előtt, még a hidegebb időjárás beállta előtt érdemes otthon próbafűtést végezni. Ennek során időben kiderülhetnek az esetleges meghibásodások, és el lehet végeztetni a szükséges javításokat.

A fűtési időszakot megelőző legfontosabb teendőket sorolta fel közleményében a katasztrófavédelem. A biztonság érdekében a szezon előtt célszerű szakemberrel ellenőriztetni a fűtőeszközünket, és kéményseprővel megvizsgáltatni a kéményünket. A fűtőeszközök hőtermelő, jellemzően lánggal működő berendezések, meghibásodásuk lakástűzhöz vagy szén-monoxid-mérgezéshez vezethet. Fűtőeszközeinket évente egyszer érdemes ellenőriztetni. A kéményt gázzal működő fűtési rendszer esetén kétévente, fával vagy más szilárd tüzelővel működő berendezések esetén évente egyszer érdemes kéményseprővel megnézetni.

A fűtési szezon közeledtével némileg megnövekedhet a várakozási idő az ingyenes kéményellenőrzésre, azt azonban a fűtési szezon alatt is el lehet végeztetni. Ha valaki évek óta nem használt fűtőeszközt és kéményt szeretne beüzemelni, különösen fontos, hogy használat előtt nézesse meg a fűtőeszközt szakemberrel, a kéményt pedig kéményseprővel.

kéményseprő, kémény
A kéményeket érdemes kéményseprővel megnézetni. Fotó: Getty Images

A társasházakhoz automatikusan mennek a kéményseprők, a családi házakban élőknek azonban időpontot kell egyeztetniük az ingyenes ellenőrzésre. Telefonon a 1818-as számot kell hívni, a telefonos menüben pedig az 1-es, 9-es majd 1-es gombot kell megnyomni. Neten a https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ oldalon, az online ügyintézés, időpontfoglalás linken lehet időpontot foglalni.

A tűzveszély is fokozódik

A fűtési szezonban nemcsak a kémény és a fűtőeszköz biztonságos állapotára kell ügyelni, hanem az éghető anyagok tárolására is. A tűzifát ne a kazánházban, illetve ne abban a helyiségben tárolják, ahol a fűtőeszköz található. Csak annyi tűzifát érdemes a kandallóval, kályhával vagy kazánnal egy helyiségben tartani, amennyi néhány órára elegendő. Ezt a famennyiséget is a fűtőeszköztől biztonságos távolságra kell elhelyezni.

A fűtőeszköz környezetéből távolítsuk el a gyúlékony, éghető anyagokat. A tüzelőberendezés elé szikrafogót, fém parázsfelfogó tálcát érdemes helyezni, így egy esetlegesen kipattanó szikra sem okoz tüzet. A hamut fém edénybe helyezzük, és csak teljesen kihűlt állapotban dobjuk ki.

Érdemes a tüzelőanyag megválasztásánál is körültekintően eljárni. Ne fűtsünk hulladékkal, nedves, festett, lakkozott, kezelt fával. Ha nedves fával gyújtunk be, a tűz alacsonyabb hőfokon ég, több korom, kátrány és vízgőz szabadul fel, amely lerakódik a kéményben, leszűkíti a kémény belső átmérőjét és gátolja a füstgáz távozását. A kémény belső falára lerakódott korom és kátrányréteg előbb-utóbb meggyullad. Évente átlagosan 800 kéménytűz keletkezik.

A nyílt lánggal működő tüzelőberendezések környezetébe célszerű szén-monoxid-érzékelőt, emellett legalább a nappaliba füstérzékelőt elhelyezni, amely tűz esetén azonnal jelez, amikor még van idő cselekedni - olvasható a közleményben.

Kvíz: tudod, hol van a májad és a többi fontos szerved?

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

ITT MEGOSZTHATOD:

fűtés légszennyezés szén-monoxid mérgezés

Ez is érdekelhet

Szívférgesség: a macskánkra is komoly veszélyt jelenthet

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Hidegfront
Maximum: +20 °C
Minimum: +9 °C

Északkeleten kora este még előfordulhat néhány zápor a gomolyfelhőkből, de estétől mindenütt csökken a felhőzet, éjjel kiderül az ég. Hajnalra kevés helyen rétegfelhőzet, ködfolt képződhet. Az északnyugati szél fokozatosan mérséklődik. A hőmérséklet késő este 12, 17 fok között alakul. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 12 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe hűlhet a levegő. Napközben egy hidegfront okoz kellemetlenségeket, ami miatt sokaknál jelentkezhetnek görcsös panaszok és migrén.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra