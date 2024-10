Ezért jó a csokoládé a neves táplálkozási szakértő szerint

Talán nincs is olyan ember, aki időnként nem kívánna meg egy kocka csokoládét, a legtöbben azonban bűnös élvezetként tekintenek ezekre a finosmágokra. Holott a megfelelő fajta csokoládé még jót is tehet az egészségünknek, persze csak ha mértékkel fogyasztjuk. A Daily Mail cikkében megszólaló táplálkozási guru, Dr. Tim Spector szerint a bélrendszer és az agy egészségéhez is hozzájárulhat ez az édesség.

Az agy és a bélrendszer egészségéhez is hozzájárulhat

Az orvos régóta foglalkozik a bélmikrobiom és az egészség kapcsolatával, és táplálkozási tanácsadóként egy népszerű telefonos applikációt is fejlesztett, amely segít a helyes étrend kialakításában. Mint mondta, egy kis adag minőségi étcsokoládé fogyasztása jól tesz a szervezetünknek. Nagyjából 20 gramm 70 százalékos étcsoki annyi rostot tartalmaz, mint egy szelet teljes kiőrlésű kenyér. Az pedig tudományosan igazolt tény, hogy a rostban gazdag étrend a szívbetegség, a stroke, a 2-es típusú cukorbetegség és a bélrák alacsonyabb kockázatával jár - hangsúlyozta a videóban a szakember.

Fotó: Getty Images

Emellett a kakaóbab gazdag polifenolokban, amelyek antioxidáns tulajdonságokkal rendelkeznek. Ezek a vegyületek pedig segítenek a vérnyomás szabályozásában, csökkenthetik a gyulladást és megőrizhetik a bél egészségét. Segíthetnek fokozni agyunk véráramlását is, ami létfontosságú a vaszkuláris demencia kockázatának csökkentéséhez - magyarázta a szakértő.