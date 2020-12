Ezeket soha ne húzzuk le a vécén

Sokunknak eszébe sem jutna eldobható pelenkát, tampont, betétet, óvszert, rágógumit, ételt vagy éppen gyógyszereket lehúzni a vécén. Akad viszont pár dolog, amivel kapcsolatban eddig úgy gondolhatjuk, nem ártanak, pedig érdemes lenne inkább a szemetesbe dobni, mint a toaletten át megszabadulni ezektől.

Papír zsebkendő, fertőtlenítő törlőkendő a listán

Ki ne dobta volna már a vécébe a használt papír zsebkendőjét vagy egy konyhai papírtörlőt? Ezekről szinte mindannyian azt gondoljuk, hogy anyaguk hasonlít a vécépapírra, tehát szükség esetén akár helyettesíthetik is ezt a terméket. Ám ez nem így teljesen igaz. Mint azt az rd.com írja, a papír zsebkendők és konyhai papírtörlők a vécépapírnál nehezebben bomlanak le, és ezek miatt is kialakulhat dugulás, illetve más, a szeptikus tartályt érintő probléma. Hasonló a helyzet a különböző fertőtlenítő törlőkendőkkel is. Használat után inkább a szemetesbe dobjuk azokat, mint a vécébe, még akkor is, ha a csomagolásra rá van írva, hogy a toaletten lehúzható.

A papír zsebkendőt ne húzzuk le a vécén - ahogy sok más egyéb dolgot sem szabad. Fotó: Getty Images

Macskaalom, pamutholmik, műanyag

Macskatartók számára nagy kérdés lehet, hogy mit csináljanak a macskaalommal. Léteznek már olyan almok, amelyeknek a csomagolására rá van írva, hogy akár a vécén is lehúzhatjuk, de ezt a szakértők nem ajánlják. A macskaalom ugyanis nem bomlik le egykönnyen, öblítés után sokáig a csövekben marad, és nincs jó hatással a csatornarendszerre.

A lista további szereplői a pamutot is tartalmazó holmik, mint a vattakorongok vagy a fültisztító pálcikák. A pamut ugyanis remek nedvszívó, ugyanakkor lassan bomlik le - ez pedig ideális kombináció lehet a duguláshoz. A műanyag mindenféle formában tiltólistás - legyen szó akár egy termék csomagolásáról, akár használt sebtapaszról. A műanyag elég nagy problémákat okozhat, ha a toalettbe kerül.

Se haj, se fogselyem

Vannak, akik úgy gondolják, hogy olyan természetes anyagokat, mint például a hajszálainkat, gond nélkül lehúzhatjuk a vécén, de ez tévedés. Azzal, hogy a lefolyó helyett a toaletten engedjük le, még nem előzzük meg a potenciális dugulást. Ugyanez érvényes a fogselyemre is: tilos a toalettbe dobni. Hogy miért? Mert ezek a nehezen lebomló kis zsinegek akár nagy gondot is okozhatnak: a vízbe kerülve rátekeredhetnek más dolgokra is, még nagyobb akadályokat képezve a csövekben.