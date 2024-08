Ezek a szoptatás legnagyobb előnyei

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azt javasolja, hogy a babák 6 hónapos korukig kizárólag anyatejet kapjanak, majd megfelelő hozzátáplálás mellett legalább 2 éves korig ajánja a szoptatás folytatását. De vajon konkrétan milyen előnyökkel járhat mindez? Mutatjuk!

Nemcsak a babára, de az anyára nézve is számos előnye van a szoptatásnak. Fotó: Getty Images

Előnyös a babának és az anyának is

Azt már talán te is hallottad, hogy az anyatej biztosítja a csecsemőknek az összes olyan tápanyagot, amelye az egészséges növekedéshez és fejlődéshez szükséges. Azonban nemcsak a babád, hanem te is sokat nyersz azzal, ha kitartasz a szoptatás mellett: csökkenti ugyanis a mell- és petefészekrák, a szív- és érrendszeri betegségek, az elhízás, valamint a csontritkulás kockázatát is – derült ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészseges életmódot népszerűsítő, Merőkanál.hu elnevezésű projektjének Facebook-posztjából.

A szoptatás további előnyeit az alábbi infografikán foglalták össze.

A szoptatás előnyei. Forrás: Merőkanál.hu / Facebook

A bejegyzésben azt is kiemelték, hogy a szoptató anya táplálkozása és életmódja nagyban befolyásolja a termelődő anyatej mennyiségét, illetve annak összetételét is. A Heim Pál Gyermekkórház weboldalán hasznos tanácsokat olvashatsz ezzel kapcsolatban.