Ezek a legnépszerűbb húsvéti ajándékok

A családok 57 százaléka gyermekenként jellemzően kevesebb mint 6500 forintot költ játékra húsvétkor, 10 ezer forint feletti összeget csak a válaszadók 15 százaléka szán ajándékra – derül ki a Regio Játékkereskedelmi Kft. saját értékesítési adatain alapuló friss kutatásából.

Átlagosan 13 százalékkal emelkedett a gyerekjátékok ára

A tavalyi évhez képest idén 13 százalékkal emelkedtek az átlagos kosártértékek, ami azt jelenti, hogy online jellemzően 13 ezer forintért, áruházban pedig 9200 forintért vásárolnak játékot a magyar családok az ünnep előtti 1-2 hétben. A legnépszerűbb meglepetések a kreatív-, szabadtéri- és társasjátékok, de a top 10-ben továbbra is szerepel a Lego, a plüssök, az autók, a járművek és a babajátékok is. A közleményben arra is kitértek, hogy rendeződtek az ellátási láncok, normalizálódtak a szállítási költségek, ezért nem volt szükséges komoly áremelést végrehajtani.

A húsvéti időszakban a gyerekek édességet és ajándékot is kapnak. Fotó: Getty Images

A gyermeket nevelők körében márciusban végzett online kutatás szerint a legtöbb gyermek idén édességet (77 százalék) és játékot (73 százalék) kap húsvétra, de sokan kapnak mesekönyvet (46 százalék) vagy kifestőt (33 százalék) is. A húsvét a játékpiac második legforgalmasabb időszaka, amikor a Regio Játék teljes éves árbevételének 5-6 százaléka teljesül mindössze 1-2 hét alatt – írták a közleményben.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!