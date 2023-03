Élelmiszerre és benzinre kevesebbet költünk, de autóból több fogyott

A Kínai Kommunista Párt rengeteg privát- és állami információt szerezhet meg a TikTok felhasználóitól, ezért az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és Kanadában is betiltották az alkalmazás használatát kormányzati eszközökön. Az USA-ban most újabb törvényjavaslatokat nyújtanak be a TikTok teljeskörű betiltására.