Az enyhébb nyár miatt hemzsegnek a kertekben ezek a kártevők

Főként Zala és Vas megyében, kiemelten az Őrségben tapasztalják azt az ott lakók, hogy túlszaporodtak a meztelencsigák – írja az Agroinform. A kártevők nemcsak a lakóházak kertjeiben, hanem az árutermelő kertészetekben is nagy károkat okoznak. Eközben a velük szembeni védekezést komolyan nehezíti, hogy immár két éve nem érhetőek el szabad forgalmazásban a metaldehidet tartalmazó irtószerek, amelyeket korábban a legszélesebb körben használták a csigák ellen.

Nagy károkat okoznak a meztelencsigák a hazai kertekben idén. Fotó: Getty Images

Korábbi felmérések szerint elsősorban két faj, a spanyol meztelencsiga és a nagy meztelencsiga terjedt el az országban, illetve ezek végzik a legnagyobb pusztítást a kultúrnövényekben. Közülük idén előbbi szaporodott el leginkább. „Egy kifejlett egyed élete során, ami körülbelül egy év, 200-400 tojást is rakhat, így egy időjárási szempontból számára kedvező időszakban, mint amilyen az idei csapadékos nyár, lekörözi az őshonos fajokat” – mutatott rá Turóci Ágnes, az Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézetének tudományos segédmunkatársa. Hozzátette, a spanyol meztelencsiga ellenállóbb a kiszáradással szemben, így a kánikulát is jobban viseli. Nem ritka, hogy egyedei a tűző napon is tömegesen megjelennek.

Pár évvel ezelőtt igencsak pórul járt egy turista, aki nyersen evett meg egy meztelencsigát.

Mivel metaldehid hatóanyagú csigaölőszerekhez csak növényvédelmi végzettséggel rendelkező szakemberek juthatnak hozzá, ezért a legtöbben a védekezés más formáival tudnak csak élni. Az Agroinform korábbi felmérése szerint ez általában azt jelenti, hogy az emberek egyszerűen kézzel próbálják összeszedni és elpusztítani a csigákat. Vannak, akik szárító hatású anyagokkal, például sóval, mészhidráttal vagy hamuval szórják körbe a féltett kertrészeket. Ezenkívül kisebb körben alkalmazott módszer a csigacsapda-állítás és a kacsatartás.