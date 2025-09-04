A kórházba menet, az autóban született meg egy kislány – nem várta meg a szülőszobát

A hajnali órákban kezdődtek a fájásai egy 40 hetes kismamának Jász-Nagykun-Szolnok megyében. A férjével el is indultak a kórházba, de események váratlanul felgyorsultak, a férfinak félre kellett állnia, majd mentőt hívott – számolt be az esetről az Országos Mentőszolgálat a Facebookon.

"A baba ugyanis nem várta meg a szülőszobát: a kismama az autóban mindössze néhány perc alatt életet adott kislányának, aki az Elizabet nevet kapta. Perceken belül mentőgépkocsi és esetkocsi érkezett a helyszínre. Bajtársaink ellátták a büszke édesanyát és az egészséges kisbabát, akiket végül stabil állapotban szállíthattak kórházba a mentők" - írták a posztban.

Címlapkép (Illusztráció): Getty Images