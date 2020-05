"A járvány óta naponta háromszor öltözöm át"

A járvány miatti egészségügyi intézkedések közül a legtöbb vitát a kórházi ágyak felszabadítása váltotta ki, amely miatt országszerte több intézményből kellett hazaküldeni ápolásra szoruló embereket. Az intézményekből hazautalt betegek két zárójelentést kaptak, az egyik egy orvosszakmai irat, amely a szükséges gyógyszereket és kezeléseket rögzíti, míg a másik a családtagoknak ad instrukciókat a beteg ellátásához. Az viszont kérdéses, hogy ez mekkora segítséget jelenthet azoknak a hozzátartozóknak, akiknek szinte nincs semmilyen tapasztalatuk egy krónikus, mozgásképtelen beteg ellátásához. Házi ápolóval beszélgettünk, aki szerint az elmúlt hetek alaposan felforgatták jó néhány család életét.

Infúziót lehet otthon adni?

"Sajnos a sürgős kórházkiürítés miatt érintett lettem és szeretnék érdeklődni, hogy ha valakinek van orrszondája, katétere és infúzió is szükséges, azt házilag meg lehet oldani? Itt találok ehhez szakembert, aki tudna nekem ebben segíteni? Gondolok itt a csövek cseréjére, a katéter és orrszonda csere megoldható a beteg otthonában? Vagy ezek cseréjét kórházi körülmények között lehet elvégezni? Infúziót otthon lehet adni?" - ilyen és ehhez hasonló üzenetek jelentek meg a Facebook egyik házi ápolókat és idősgondozókat kereső csoportjában. Ezekben a hetekben különösen nagy szükség lenne szakképzett otthoni ápolók munkájára, a járvány miatt azonban az ő helyzetük is egyre kilátástalanabbá vált. A biztonságot jelentő felszereléseket egyszerűen nem tudják kigazdálkodni a keresetükből, sokuknak pedig teljesen el kellett zárkózniuk a külvilágtól ahhoz, hogy ne jelentsenek veszélyt az idős, legyengült immunrendszerű betegeikre - és persze saját magukra sem.

Minden kerületben, városban működnek olyan gondozó szolgálatok, amelyek igény esetén - ha nem is ingyenes, de kedvezményes árú - ellátást biztosítanak a családoknak. Ezek a szolgálatok a házi ápolónál olcsóbb tarifával dolgoznak ugyan, de bizonyos időszakokban (esténként, ünnepnapokon) nem, vagy csak korlátozott módon elérhetők. Persze a betegek ellátása nem állhat le, ilyenkor jönnek képbe azok a házi ápolók, akik a közvetlen segítségnyújtás mellett a családokat is felkészítik a szükséges feladatokra.

"Fegyver nélkül harcolunk a frontvonalon"

"Mosdatást, sztómakezelést, kötözést vállalok, a gyógytornász által betanított feladatokat segítek elvégezni, inzulint mérek, injekciókat adok be, ha kell. A betegeim többsége 80 feletti, nagyon rossz állapotú ember, rajtuk kívül egy végtagbénult fiatalabb férfihoz, illetve egy 53 éves SM-beteghez járok ki" - mondta el megkeresésünkre Gabriella, aki több mint húsz éve dolgozik házi ápolóként. Egyszerre 7-8 beteget gondozott a járvány előtt, a korlátozások bevezetése alatt azonban nem vállalt új feladatokat, csak a már lebeszélt címekre jár ki. Kőbányán, illetve vonzáskörzetében keresi fel a betegeket, mint mondta, az utazásokkal együtt ez is bőven lefedi napi 8 óráját. A járvány miatt különösen óvatosnak kell lennie a betegek ellátásakor, és nem csak az idős, gyenge immunrendszerű páciensek miatt, hanem mert ő maga is 64 éves, így éppen belép a veszélyeztetett korosztályba.

"A régi betegeimet is csak azzal a feltétellel vállalom el, ha betartanak néhány szigorú szabályt. Néhány közvetlen hozzátartozót leszámítva a járvány alatt senkit sem fogadhatnak, nincs unoka- vagy rokonlátogatás. Ezt persze nekem is be kell tartanom, már két hónapja nem láttam a gyermekeimet, tömegközlekedés helyett autóval járok és havi egy nagybevásárlást tartok csak. Naponta háromszor öltözöm át, a kezemet pedig már teljesen kikezdte a fertőtlenítő. Amit megteszek azért, hogy vírusmentes lehessek, azt elvárom tőlük is" - mondta el Gabriella. Bár fertőtlenítőt, maszkot és kesztyűket mindig tart magánál, ezeket a beteg családjával is meg kell, hogy vetesse. Ha ugyanis maga állná ezeknek a költségét, több pénzt költene a védekezésre, mint amennyit az ápolásért kap.

A járvány a házi ápolók munkáját is megnehezítette. Fotónk illusztráció, forrás: Getty Images

Állami segítséget pedig nem remélhetnek. "Mi, házi ápolók az egészségügy szürke zónájában tevékenykedünk, hivatalosan nem tartozunk sehova, így senki nem veszi meg helyettünk a védőfelszerelést. Mondhatnám, hogy fegyver nélkül kell harcolnunk a frontvonalon. A gondozószolgálat már csak két negatív teszt esetén vállalja el a beteget, ha ezt nem végzik el, akkor jöhet a magánápoló, vagy a családnak kell elvégezni minden beteget érintő feladatot" - panaszolta el interjúalanyunk.

A védőfelszerelés pedig egyáltalán nem olcsó: ha minden előírást a legszigorúbban betartanának és az összes szükséges dolgot megvennék az arcpajzstól a maszkokon és kesztyűkön át egészen a teljes testet eltakaró ruházatig, nagyjából 12-15 ezer forintba kerülne egy beöltözés. Ezek persze mind egyszer használatos eszközök, egy beteg higiénikus ellátásához ráadásul 2-3 pár kesztyűre is szükség van, külön a mosdatáshoz, a kötözéshez és a krém bemasszírozásához is. "Békeidőben 1800 forintért vettünk 100 darab vizsgálókesztyűt, most 300 forintért árulnak belőle egy párral. Ugyanígy 12 forintért szerezhettük be az arcmaszk darabját, most márciusban pedig egyes helyeken 1300 forintot is elkértek egyetlen darabért, amit négy óra múlva ki kell dobni" - mondta el az ápoló. Mindezek mellett egésznapos munkával, több beteget is ellátva maximum bruttó 15 ezer forintot keres meg.

Az még nem betegápoló, aki jól főz

A házi ápoló szerint nem is attól kell tartani a családoknak, hogy nem lesz, aki elvállalja a beteget, sokkal inkább attól, hogy az adott személy nem képes megfelelően ellátni a feladatot. "A járvány miatt rengetegen veszítették el a munkájukat és valószínűleg még többen fogják a későbbiekben. Közülük sokan idősápolással szeretnének pénzhez jutni úgy, hogy semmilyen tapasztalatuk nincs a területen" - véli Gabriella. Szerinte a szakma már hosszú ideje felhígult, főleg mivel nagyon sokan érkeznek például Romániából és Ukrajnából havi váltásban hasonló ápolói feladatokra, elégtelen egészségügyi ismeretekkel. Bár sokan közülük jól főznek, vagy szorgosan rendet tudnak tenni a beteg körül, de ötletük sincs, hogy mit kezdjenek egy felfekvéssel, vagy hogyan adjanak be egy injekciót. A külföldi munkavállalók ráadásul jóval a hazai árak alá licitálnak, egy 24 órás ápolói munkáért 7-12 ezer forintot kérnek el - ez azonban a legtöbb esetben nem szakszerű ápolást jelent Gabriella szerint, inkább csak a beteg háztartási teendőit veszik át.

Akik a járvány ideje alatt kénytelenek a beteg hozzátartozójukat ápolni, de nincs pénzük szakembert fogadni, azoknak érdemes legalább egy egyalkalmas szakmai tanácsadást kérniük. Egy hozzáértő szakember sokat segíthet abban, hogy a beteg az állapotához mérten milyen ellátást igényel, illetve az alapvető ápolási feladatokat is egyenként átvehetik közösen, hogy a későbbiekben már a gondozást vállaló családtag egyedül is boldoguljon.