A te fürdőszobádban is megjelent ez a rózsaszín nyálka? Tisztítsd le mielőbb!

A magas páratartalom és a meleg környezet miatt a fürdőszoba ideális táptalajt biztosít a különböző gombák és baktériumok elszaporodásához. A szürkés-feketés foltok penészgombák jelenlétére utalhatnak, előfordulhat azonban, hogy halvány rózsaszín szennyeződések is megjelennek a falakon, vagy a zuhanyfüggöny szélein. Az Iflscience cikke szerint ezek nem csak esztétikai gondot jelentenek, de az egészségünkre is veszélyes baktériumra utalnak, amelytől nem ártana mielőbb megszabadulni.

A nyálkás tapintású foltok, amelyek többnyire a csempék között húzódnak, a serratia marcescens nevű baktériumfaj jelenlétének következtében alakulnak ki. Ez a baktériumfaj kedveli a nedves környezetet, ezért gyakran megtelepedhet a fürdőszobákban és konyhákban is. A csempék mellett a zuhanyfüggöny varrásai mentén és a dugólyukak környékén is felfedezhetjük a nyomait, illetve a ritkábban tisztított szappantartókban is hajlamos meghúzni magát.

Ahogy a TikTokon is aktív orvos, Dr. Karan Raj elmagyarázta, az egészséges immunrendszerű emberekre a baktérium rendszerint nem jelent különösebb veszélyt, egyes esetekben ugyanakkor hozzájárulhat bizonyos légúti és húgyúti megbetegedések kialakulásához. Különösen azokra az emberekre jelenthet veszélyt, akinek valamilyen más betegség vagy terápia miatt legyengült az immunrendszere. A szakember szerint a baktérium terjedését elősegíti, hogy képes úgynevezett biofilmet képezni maga köré, így könnyebben tapad a felületekre.

Hogyan szabadulhatunk meg a fürdőszobai baktériumtól?

Élénk színe miatt szerencsére könnyen észrevehető a serratia marcescens, eltávolítrásához pedig nem is szükséges drága tisztítószereket vásárolni. Ha te is észreveszed a nyomait a fürdőszobában, egyszerűen ecetes és körömvirágolajos vízzel dörzsöld meg alaposan az érintett felületet, majd hagyd rajta nagyjából 10-15 percig, mielőtt lemosnád. Hogy megelőzd az ismételt visszatérését, fordíts nagyobb figyelmet a rendszeres szellőztetésre minden zuhanyzás után, esetleg páraelszívó készülékkel csökkentsd a levegő nedvességtartalmát.