Humánmeteo: megterhelő napok várnak ránk

Szerdán nem érvényesül markáns fronthatás a térségünkben, folytatódik a frontmentes időszak. Ennek ellenére a hideg és a borús idő miatt nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is megterhelő napok várnak ránk. A tartósan hűvös időszakban fellépő panaszokról és a kezelési lehetőségekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Fagyos reggeleken intenzív ízületi bántalmak léphetnek fel.

Fotó: Getty Images

Ízületi fájdalmak gyötörnek

Aki ízületi panaszokkal szokott küzdeni, az most egész héten megterhelő időszakra készüljön. Az erősen fagyos reggeleken intenzív ízületi bántalmak léphetnek fel, ezért ügyelni kell arra, hogy folyamatosan melegen tartsuk a végtagokat. Napközben kissé javul a helyzet, de csak átmenetileg - a következő napokban minden reggel erős tünetekkel kell számolni.

Az eddiginél is erősebb fejfájás jön

Most is a görcsös típusúfejfájáserősödhet fel, ehhez pedig egyéb görcsök, például izom- és hasi görcsök is társulhatnak. Kifejezetten kellemetlen, és tartósan fennálló tünetekkel kell tehát számolni. A vérnyomásproblémákkal küzdőknek a délelőtti órák lehetnek a legnehezebbek. Fontos ilyenkor a sok pihenés, ezért ügyeljünk azalvásmennyiségére és minőségére is.

A pollenterhelés mérséklődik a napokban. Jelenleg a kőris, az éger, a ciprusfélék és a mogyoró virágpora található meg nagyobb mennyiségben a levegőben. Allergiásként a délutáni órákban számíthatunk erősebb tünetekre. A levegőminőség továbbra is jó, de romlásnak indul.