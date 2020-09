Humánmeteo: megterhelő kedd jön

Kedden front nem érinti a Kárpát-medence térségét. Ugyanakkor a harminc fok feletti hőmérsékletet nehezen viselők, elsősorban az idősek és a szívbetegek számára lehetnek nehezebbek a délutáni órák. A mélyebb völgyekben, ahol éjszaka jobban lehűl a levegő, érdemes éjjelente jól kiszellőztetnie a lakást, az oxigéndús levegőben azalvásis nyugtatóbb, pihentetőbb lehet. Az időjárás hatásairól a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Tovább nő a pollenterhelés

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett sokan fáradtságot, bágyadtságot is érezhetnek. Fontos, hogy sok folyadékot fogyasszunk, a víz mellett friss gyümölcslevesekkel is hűsíthetjük magunkat. A melegre érzékenyebbeknek az esti vagy a reggeli órákra ajánlott időzíteniük a megterhelőbb tevékenységeket, például a bevásárlást vagy a kerti munkát, de akár tehetnek ilyenkor egy rövid sétát is, vagy egyszerűen csak levegőzzenek egyet a teraszon felfrissülés céljából.

A meleg időben fontos, hogy elég folyadékot fogyasszunk. Fotó: Getty Images

A pollenterhelés magas, sőt, a parlagfű koncentrációja akár a nagyon magas tartományban is alakulhat - az allergiásoknak javasolt kerülnie a tejtermékek fogyasztását!vA naposabb időben jó hangulatban telhet a nap, a kevésbé szeles tájakon pedig jelentősen javul a komfortérzet is.