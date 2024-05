Orvosmeteo: pénteken is számíthatunk zivatarokra

Többfelé záporokra, zivatarokra figyelmeztetnek, Baranya és Somogy megyében másodfokú figyelmeztetés van érvényben - írja a Kiderül. Napközben ráadásul kettős fronthatás is kiválthat kellemetlen tüneteket.

A délnyugat felől érkező vastagabb felhősáv szakadozik, gomolyosodik, és emellett is erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés, általában több órára kisüt a nap. Többfelé, és akár több hullámban várható zápor, zivatar, reggel, délelőtt a nyugati tájakon eső is előfordulhat. Délután délnyugaton heves zivatar is lehet. A délies szél megélénkül, de zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számítani kell. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 fok között valószínű, nyugatról kelet, délkelet felé haladva mérhetjük a magasabb értékeket. Késő estére 15 és 22 fok közé hűl le a levegő.

Baranya és Somogy megyében másodfokú figyelmeztetés van érvényben. Fotó: Getty Images

Napközben kettős fronthatás okozhat tüneteket sokaknál. Gyakori lehet emiatt a fejfájás, migrén, illetve a görcsös panaszok is felerősödhetnek. A szél felerősödésével csökken a hőérzet is. Az átmeneti időszak kora nyári allergénjei közül a pázsitfűfélék pollenkoncentrációja jellemzően a közepes-magas tartományban alakulhat. A csalánfélék virágporának mennyisége országosan közepes, a lóromé és az útifűé jellemzően alacsony, helyenként elérheti a közepes szintet. Alacsony koncentrációban jelen van a kenderfélék, a libatopfélék, a gyékény, valamint a sásfélék és az ernyősvirágzatúak pollenje is.